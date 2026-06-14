FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 14 Haziran Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

14 Haziran 2026 tarihli analizde, altın fiyatları dikkat çekiyor. Küresel ekonomik belirsizlikler ve piyasa dalgalanmaları, ons altın fiyatını 4.219,37 Dolar seviyesine itiyor. Gram altın, Türkiye'de 6.276,261 TL alış fiyatıyla yatırımcıların ilgisini artırıyor. Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınları da önemli seviyelerde işlem görmekte. Bilezik fiyatları ise 14 ayar ile 22 ayar arasında değişiyor. Yatırımcılar, bu fiyat hareketlerini dikkatle değerlendirmeli.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 14 Haziran Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

14 Haziran 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları dikkat çekici bir seyir izliyor. Küresel ekonomik dalgalanmalar ve piyasa belirsizlikleri bu durumu etkiliyor. Sabah saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.219,37 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Bu rakam yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Yön belirlemede etkili olabilir.

Türk lirası cinsinden gram altın fiyatları yüksek seyir izliyor. Alış fiyatı 6.276,261 TL, satış fiyatı ise 6.277,079 TL olarak belirlendi. Gram altın fiyatlarının bu durumu Türkiye'deki ekonomik dinamiklerle ilişkilendirilebilir. Altın, belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak tercih ediliyor. Bu fiyat hareketleri yatırımcıların ilgisini artırabilir.

Çeyrek altın fiyatları da gözlemleniyor. Alış fiyatı 10.042,02 TL, satış fiyatı 10.263,02 TL olarak kaydedildi. Yarım altın fiyatları ise alışta 20.021,27 TL, satışta 20.526,05 TL seviyelerinde işlem görüyor. Cumhuriyet altını alışta 42.147 TL, satışta ise 42.784 TL olarak listelendi. Bu fiyatlar, altın yatırım aracı olarak değerlendirenler için önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 14 Haziran Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Gremse altın fiyatları alışta 102.899 TL, satışta 104.075 TL olarak belirlendi. Ata altın alış fiyatı 42.398 TL, satış fiyatı 42.747 TL şeklinde gözlemlendi. Ayrıca ziynet altın alışta 40.168,07 TL, satışta ise 40.926,56 TL seviyelerinde işlem görmekte. Bu fiyatlar, altın yatırımında farklı seçenekler sunuyor.

Bilezik fiyatları da dikkat çekici bir seyir izliyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.466,99 TL, satışta 4.648,23 TL olarak kaydedilmiştir. 18 ayar bilezik gram fiyatı alışta 4.441,25 TL, satışta 5.120 TL seviyelerinde işlem görüyor. 22 ayar bilezik gram fiyatı alışta 5.778,10 TL, satışta 6.042,80 TL olarak belirlenmiştir. Bu veriler, altın yatırımı yapmayı düşünenler için alternatifler sunuyor.

Sonuç olarak altın fiyatları, 14 Haziran 2026 itibarıyla ilgi çekici seviyelerde seyretmektedir. Hem yerel hem de uluslararası piyasalarda yatırımcılar için önem arz etmektedir. Ekonomik gelişmeler ve piyasa dinamikleri altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Yatırımcılar, bu verileri dikkate alarak stratejik kararlar almalıdır.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kaldırımda satışa çıkardı, iş insanı satın aldıKaldırımda satışa çıkardı, iş insanı satın aldı
Kilosu 12 bin euroya satılıyor: Yüksek katma değerliKilosu 12 bin euroya satılıyor: Yüksek katma değerli

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.276,26
6.277,08
% 0.31
23:59
Ons Altın / TL
195.185,69
195.248,27
% 0.31
23:59
Ons Altın / USD
4.219,10
4.219,65
% 0.16
23:59
Çeyrek Altın
10.042,02
10.263,02
% 0.31
23:59
Yarım Altın
20.021,27
20.526,05
% 0.31
23:59
Ziynet Altın
40.168,07
40.926,56
% 0.31
23:59
Cumhuriyet Altını
42.147,00
42.784,00
% 0.83
13:05
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Güvenlik halatlarını bağlamadılar, genç kadını 40 metreden attılar

Güvenlik halatlarını bağlamadılar, genç kadını 40 metreden attılar

Bir kurultay çıkışı da İnce'den: "CHP'yi kaostan ancak bu kurtarır"

Bir kurultay çıkışı da İnce'den: "CHP'yi kaostan ancak bu kurtarır"

Dünya Kupası'na tatsız başladık! Milliler Avustralya'ya kaybetti

Dünya Kupası'na tatsız başladık! Milliler Avustralya'ya kaybetti

Boşanma sonrası cinsel hayatını anlattı! Tek gecelik ilişki itirafı

Boşanma sonrası cinsel hayatını anlattı! Tek gecelik ilişki itirafı

BİM'e DJI Drone geliyor! 19 Haziran 2026 BİM kataloğu

BİM'e DJI Drone geliyor! 19 Haziran 2026 BİM kataloğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarını Pazartesi günü hizmete açacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarını Pazartesi günü hizmete açacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.