Bugün çeyrek altın kaç TL? 14 Haziran Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

14 Haziran 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları dikkat çekici bir seyir izliyor. Küresel ekonomik dalgalanmalar ve piyasa belirsizlikleri bu durumu etkiliyor. Sabah saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.219,37 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Bu rakam yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Yön belirlemede etkili olabilir.

Türk lirası cinsinden gram altın fiyatları yüksek seyir izliyor. Alış fiyatı 6.276,261 TL, satış fiyatı ise 6.277,079 TL olarak belirlendi. Gram altın fiyatlarının bu durumu Türkiye'deki ekonomik dinamiklerle ilişkilendirilebilir. Altın, belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak tercih ediliyor. Bu fiyat hareketleri yatırımcıların ilgisini artırabilir.

Çeyrek altın fiyatları da gözlemleniyor. Alış fiyatı 10.042,02 TL, satış fiyatı 10.263,02 TL olarak kaydedildi. Yarım altın fiyatları ise alışta 20.021,27 TL, satışta 20.526,05 TL seviyelerinde işlem görüyor. Cumhuriyet altını alışta 42.147 TL, satışta ise 42.784 TL olarak listelendi. Bu fiyatlar, altın yatırım aracı olarak değerlendirenler için önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

Gremse altın fiyatları alışta 102.899 TL, satışta 104.075 TL olarak belirlendi. Ata altın alış fiyatı 42.398 TL, satış fiyatı 42.747 TL şeklinde gözlemlendi. Ayrıca ziynet altın alışta 40.168,07 TL, satışta ise 40.926,56 TL seviyelerinde işlem görmekte. Bu fiyatlar, altın yatırımında farklı seçenekler sunuyor.

Bilezik fiyatları da dikkat çekici bir seyir izliyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.466,99 TL, satışta 4.648,23 TL olarak kaydedilmiştir. 18 ayar bilezik gram fiyatı alışta 4.441,25 TL, satışta 5.120 TL seviyelerinde işlem görüyor. 22 ayar bilezik gram fiyatı alışta 5.778,10 TL, satışta 6.042,80 TL olarak belirlenmiştir. Bu veriler, altın yatırımı yapmayı düşünenler için alternatifler sunuyor.

Sonuç olarak altın fiyatları, 14 Haziran 2026 itibarıyla ilgi çekici seviyelerde seyretmektedir. Hem yerel hem de uluslararası piyasalarda yatırımcılar için önem arz etmektedir. Ekonomik gelişmeler ve piyasa dinamikleri altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Yatırımcılar, bu verileri dikkate alarak stratejik kararlar almalıdır.