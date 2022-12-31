FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kıdem tazminatı tavanı 2023 için belli oluyor! 3 Ocak’ta memur zammı ile netleşecek… 36 bin liralık fark

Kıdem tazminatı tavanı 2023 için belli oluyor! 3 Ocak’ta memur zammı ile netleşecek… 36 bin liralık fark

31.12.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT düzenlemesi sonrası milyonlar kıdem tazminatı hesaplama telaşına düştü. Asgari ücret zammı ile kıdem tazminatı tabanı yüzde 54,6 zamlanarak 1 Ocak 2023’ten sonra 10 bin TL'nin üzerine yükselecek. Ancak kıdem tazminatı tavanı 2023 rakamları içinse memur zammı bekleniyor. 3 Ocak’ta TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyonu sonrası yeni rakam belli olacak. Enflasyon beklenti anketine göre yapılan kıdem tazminatı hesaplaması doğrultunda en yüksek tutarın 18 bin TL’yi aşması bekleniyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi resmen duyuruldu. EYT ile birlikte milyonlar kıdem tazminatı hesabı yapmaya başladı. Kıdem tazminatında en düşük (taban) ücret asgari ücret zammı ile netleşti. 2022 Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zam sonrası işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık taban tutarı 6.471 TL olmuştu. Yüzde 54,6’lık asgari ücret 2023 zammı sonrasında kıdem tazminatında taban tutar 10.004 TL olacak. Kıdem tazminatının 1 yıl için en yüksek tutarını ifade eden tavan ise memur maaş katsayısına göre belirlenirken bu rakam 2022 Temmuz sonrasında 15.371 TL’ye yükseldi.

2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE KIDEM TAZMİNATI

EYT düzenlemesi ile yaklaşık 2,2 milyon kişinin emeklilik hakkı kazandığını geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanı Vedat Bilgin’in paylaştığı verilere göre bu kişilerin yaklaşık 400 bini memur, 480 bini Bağ-Kur kapsamında bulunuyor, 274 bin kişi ise bir işte çalışmaksızın yaşını bekliyor. Geri kalan büyük çoğunluk, 4A yani SGK kapsamındaki bulunan vatandaşları kapsıyor.

TAZMİNAT YÜKÜNE KGF’Lİ DESTEK

TAZMİNAT YÜKÜNE KGF’Lİ DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT düzenlemesine ilişkin detayları açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, işverenlere yönelik KGF destekli yeni bir kredi paketi devreye alınacağı duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “EYT düzenlemesiyle birlikte yaş şartı aranmaksızın yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşacak olup, işverenlerin kıdem tazminatı ödemede sıkıntı çekmemeleri için Bakanlığımız tarafından KGF destekli bir kredi paketi devreye alınacaktır” denildi.

MEMUR MAAŞ ZAMMI KIDEM TAVANINA YANSIYACAK

MEMUR MAAŞ ZAMMI KIDEM TAVANINA YANSIYACAK

Memur maaşındaki artışa endeksli kıdem tavanı  3 Ocak’ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamı bekleniyor. TÜİK tarafından açıklanacak veri sonrasında memur ve memur emeklileri için 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. Şimdilik 5 aylık yüzde 15,11’lik zam oranı cepte olsa da 6 aylık rakamlar için ipuçları da gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda AA Finans'ın aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

ARALIK ENFLASYONU BELLİ OLUYOR

ARALIK ENFLASYONU BELLİ OLUYOR

Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,61 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,40 ve en yüksek yüzde 4 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,61) göre bir önceki ay yüzde 84,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,59'a gerileyeceği hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 42 düzeyinde oluştu.

18 BİN LİRAYI GEÇECEK

18 BİN LİRAYI GEÇECEK

AA Finans’ın yaptığı tahmine göre memur ve memur emeklilerini ortalama olarak sadece enflasyon farkından kaynaklı yüzde 18,18’lik bir zam oranı bekliyor. Bu durumda Temmuz ayında 15.371 TL olan kıdem tazminatı tavanının 18.165 TL’ye yükselmesi öngörülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı

En Çok Okunan Haberler

Kayak merkezlerinde bile kar yağışı yok! Uzmanlar uyardı: ‘Yüksek basınç faciası’

Kayak merkezlerinde bile kar yağışı yok! Uzmanlar uyardı: ‘Yüksek basınç faciası’

Benzine 84 kuruşluk yılbaşı zammı! Motorinde yüzde 135'lik rekor artış ... (31 Aralık 2022 Güncel akaryakıt fiyatları))

Benzine 84 kuruşluk yılbaşı zammı! Motorinde yüzde 135'lik rekor artış ... (31 Aralık 2022 Güncel akaryakıt fiyatları))

VAR konuşmaları ortaya çıktı! Tarihte görülmemiş ceza...

VAR konuşmaları ortaya çıktı! Tarihte görülmemiş ceza...

EYT borçlanma için son saatler! En düşük emekli maaşı ne olacak? İşte 6 soruda emeklilik şartları ve en çok merak edilenler…

EYT borçlanma için son saatler! En düşük emekli maaşı ne olacak? İşte 6 soruda emeklilik şartları ve en çok merak edilenler…

Son dakika: Doğal gaza yüzde 42 indirim! Erdoğan duyurdu: İbadethane, cemevi, konut, sanayi...

Son dakika: Doğal gaza yüzde 42 indirim! Erdoğan duyurdu: İbadethane, cemevi, konut, sanayi...

2023 yeni ÖTV muafiyet limiti açıklandı! 555 bin lira detayı...

2023 yeni ÖTV muafiyet limiti açıklandı! 555 bin lira detayı...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Yılın son günü kendinize airfryer hediye etmeye ne dersiniz? "İyi ki aldım." diyeceksiniz!

Yılın son günü kendinize airfryer hediye etmeye ne dersiniz? "İyi ki aldım." diyeceksiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.