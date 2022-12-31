Kıdem tazminatı tavanı 2023 için belli oluyor! 3 Ocak’ta memur zammı ile netleşecek… 36 bin liralık fark

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi resmen duyuruldu. EYT ile birlikte milyonlar kıdem tazminatı hesabı yapmaya başladı. Kıdem tazminatında en düşük (taban) ücret asgari ücret zammı ile netleşti. 2022 Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zam sonrası işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık taban tutarı 6.471 TL olmuştu. Yüzde 54,6’lık asgari ücret 2023 zammı sonrasında kıdem tazminatında taban tutar 10.004 TL olacak. Kıdem tazminatının 1 yıl için en yüksek tutarını ifade eden tavan ise memur maaş katsayısına göre belirlenirken bu rakam 2022 Temmuz sonrasında 15.371 TL’ye yükseldi.