Kıdem tazminatı tavanı 2023 için belli oluyor! 3 Ocak’ta memur zammı ile netleşecek… 36 bin liralık fark

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi resmen duyuruldu. EYT ile birlikte milyonlar kıdem tazminatı hesabı yapmaya başladı. Kıdem tazminatında en düşük (taban) ücret asgari ücret zammı ile netleşti. 2022 Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zam sonrası işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık taban tutarı 6.471 TL olmuştu. Yüzde 54,6’lık asgari ücret 2023 zammı sonrasında kıdem tazminatında taban tutar 10.004 TL olacak. Kıdem tazminatının 1 yıl için en yüksek tutarını ifade eden tavan ise memur maaş katsayısına göre belirlenirken bu rakam 2022 Temmuz sonrasında 15.371 TL’ye yükseldi.
EYT düzenlemesi ile yaklaşık 2,2 milyon kişinin emeklilik hakkı kazandığını geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanı Vedat Bilgin’in paylaştığı verilere göre bu kişilerin yaklaşık 400 bini memur, 480 bini Bağ-Kur kapsamında bulunuyor, 274 bin kişi ise bir işte çalışmaksızın yaşını bekliyor. Geri kalan büyük çoğunluk, 4A yani SGK kapsamındaki bulunan vatandaşları kapsıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT düzenlemesine ilişkin detayları açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, işverenlere yönelik KGF destekli yeni bir kredi paketi devreye alınacağı duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “EYT düzenlemesiyle birlikte yaş şartı aranmaksızın yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşacak olup, işverenlerin kıdem tazminatı ödemede sıkıntı çekmemeleri için Bakanlığımız tarafından KGF destekli bir kredi paketi devreye alınacaktır” denildi.
Memur maaşındaki artışa endeksli kıdem tavanı 3 Ocak’ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamı bekleniyor. TÜİK tarafından açıklanacak veri sonrasında memur ve memur emeklileri için 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. Şimdilik 5 aylık yüzde 15,11’lik zam oranı cepte olsa da 6 aylık rakamlar için ipuçları da gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda AA Finans'ın aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,61 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,40 ve en yüksek yüzde 4 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,61) göre bir önceki ay yüzde 84,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,59'a gerileyeceği hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 42 düzeyinde oluştu.
AA Finans’ın yaptığı tahmine göre memur ve memur emeklilerini ortalama olarak sadece enflasyon farkından kaynaklı yüzde 18,18’lik bir zam oranı bekliyor. Bu durumda Temmuz ayında 15.371 TL olan kıdem tazminatı tavanının 18.165 TL’ye yükselmesi öngörülüyor.