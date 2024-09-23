Kıdem tazminatında istisnai durum... Evlenen kadınlar dikkat! İşten ayrılarsınız işveren size para ödemeli!

Kıdem tazminatı genellikle işçinin kendi isteğinin dışında işten çıkarılması sonrası işverenin ödediği tazminattır. Ancak, bazı istisnai durumlarda, haklı fesih sebepleri veya yasal haklar çerçevesinde istifa eden işçiler de kıdem tazminatı alabilir. Bu istisnalardan biri de yeni evlenen kadınlar için geçerlidir. Peki detayları neler? İşte ayrıntılar...
1475 Sayılı İş Kanunu'na göre yeni evlenen kadın işçiler, evlilik nedeniyle işten ayrıldıklarında, çalışma süresine göre kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir.
Resmi nikah tarihi, bu 1 yıllık sürenin başlangıcı olarak kabul edilir ve kadının bu haktan faydalanabilmesi için 1 yıl içinde iş sözleşmesini feshetmesi gerekir. Ayrıca kadın işçi, işverininden kıdem tazminatını talep etmesi gerekir.
Evlilik sebebiyle işten ayrılan işçi veya işveren, ihbar tazminatı talep edemez ve ihbar süresi uygulanmaz. İş akdini bu sebeple feshetmek isteyen işçi, işverene evlilik cüzdanının bir kopyasıyla başvurmalı ve iş sözleşmesini evlilik nedeniyle feshettiğini yazılı olarak bildirmelidir.
Hamilelik ya da doğum kıdem tazminatı hakkını vermez.
Evlilik sebebiyle işten ayrılıp kıdem tazminatını alan bir kadın, başka bir yerde çalışabilir. Ancak, sadece kıdem tazminatı almak için sahte evlilik ve boşanma durumunun tespit edilmesi halinde, işveren tazminatı geri isteyebilir.
Bu durumda mahkeme süreci başlayabilir ve işçi, hileli boşanma ile kıdem tazminatını haksız elde ederse, bu tazminatı faiziyle geri ödemek zorunda kalabilir.
Maaşlar brüt tutar üzerinden hesaplandığından, kıdem tazminatı da brüt ücret üzerinden hesaplanır. Örneğin, asgari ücretin brüt tutarı 20 bin 2 liradır ve kıdem tazminatı tavanı 41 bin 828 liradır.
Kıdem tazminatından yalnızca Damga Vergisi (binde 7.59) kesilmektedir. Bu nedenle hesaplanan tutarlar net vergi kesintisi sonrası ortaya çıkar.