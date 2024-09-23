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  4. Kıdem tazminatında istisnai durum... Evlenen kadınlar dikkat! İşten ayrılarsınız işveren size para ödemeli!

Kıdem tazminatında istisnai durum... Evlenen kadınlar dikkat! İşten ayrılarsınız işveren size para ödemeli!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
23.09.2024 10:15
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Türkiye'de yılda ortalama 550-600 bin çift evleniyor. Mevzuata göre ise kadın işçiler evlilik sebebiyle işten ayrıldığı zaman çalışma süresine göre işvereninden ödeme alabiliyor. Peki yeni evlenen bir kadının işten ayrılma gerekçesi evlilik ise hangi şartlara uyması gerekiyor? İhbar süresi var mı? İşte detaylar...

Kıdem tazminatı genellikle işçinin kendi isteğinin dışında işten çıkarılması sonrası işverenin ödediği tazminattır. Ancak, bazı istisnai durumlarda, haklı fesih sebepleri veya yasal haklar çerçevesinde istifa eden işçiler de kıdem tazminatı alabilir. Bu istisnalardan biri de yeni evlenen kadınlar için geçerlidir. Peki detayları neler? İşte ayrıntılar...

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KIDEM TAZMİNATINDA İSTİSNAİ DURUM... EVLENEN KADINLAR DİKKAT: İŞVERENİNİZDEN ÖDEME ALABİLİRSİNİZ!

1475 Sayılı İş Kanunu'na göre yeni evlenen kadın işçiler, evlilik nedeniyle işten ayrıldıklarında, çalışma süresine göre kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. 

1 YIL İÇİNDE FESHETMELİ

1 YIL İÇİNDE FESHETMELİ

Resmi nikah tarihi, bu 1 yıllık sürenin başlangıcı olarak kabul edilir ve kadının bu haktan faydalanabilmesi için 1 yıl içinde iş sözleşmesini feshetmesi gerekir. Ayrıca kadın işçi, işverininden kıdem tazminatını talep etmesi gerekir.

DOĞUM İLE ALINAMAZ

DOĞUM İLE ALINAMAZ

Evlilik sebebiyle işten ayrılan işçi veya işveren, ihbar tazminatı talep edemez ve ihbar süresi uygulanmaz. İş akdini bu sebeple feshetmek isteyen işçi, işverene evlilik cüzdanının bir kopyasıyla başvurmalı ve iş sözleşmesini evlilik nedeniyle feshettiğini yazılı olarak bildirmelidir.

Hamilelik ya da doğum kıdem tazminatı hakkını vermez. 

İŞVEREN TAZMİNATI GERİ İSTEYEBİLİR!

İŞVEREN TAZMİNATI GERİ İSTEYEBİLİR!

Evlilik sebebiyle işten ayrılıp kıdem tazminatını alan bir kadın, başka bir yerde çalışabilir. Ancak, sadece kıdem tazminatı almak için sahte evlilik ve boşanma durumunun tespit edilmesi halinde, işveren tazminatı geri isteyebilir.

Bu durumda mahkeme süreci başlayabilir ve işçi, hileli boşanma ile kıdem tazminatını haksız elde ederse, bu tazminatı faiziyle geri ödemek zorunda kalabilir.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Maaşlar brüt tutar üzerinden hesaplandığından, kıdem tazminatı da brüt ücret üzerinden hesaplanır. Örneğin, asgari ücretin brüt tutarı 20 bin 2 liradır ve kıdem tazminatı tavanı 41 bin 828 liradır.

Kıdem tazminatından yalnızca Damga Vergisi (binde 7.59) kesilmektedir. Bu nedenle hesaplanan tutarlar net vergi kesintisi sonrası ortaya çıkar.

Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı evlilik
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