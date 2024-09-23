Kıdem tazminatında istisnai durum... Evlenen kadınlar dikkat! İşten ayrılarsınız işveren size para ödemeli!

İŞVEREN TAZMİNATI GERİ İSTEYEBİLİR!

Evlilik sebebiyle işten ayrılıp kıdem tazminatını alan bir kadın, başka bir yerde çalışabilir. Ancak, sadece kıdem tazminatı almak için sahte evlilik ve boşanma durumunun tespit edilmesi halinde, işveren tazminatı geri isteyebilir.

Bu durumda mahkeme süreci başlayabilir ve işçi, hileli boşanma ile kıdem tazminatını haksız elde ederse, bu tazminatı faiziyle geri ödemek zorunda kalabilir.