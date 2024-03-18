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Kilosunu 75 TL'den 25 TL'ye düşürdü! Öğrenince kuyruğa girdiler... Birbirleriyle yarıştılar 'Yesin millet'

18.03.2024 15:11
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Rize’nin Pazar ilçesinde istavritin kilosu 25 TL’ye düşünce tezgahta kuyruk oluştu. Vatandaşlar fiyatını ucuz buldukları istavriti alabilmek için birbiriyle yarışırken 40 kasa balığın kısa sürede tükendiği öğrenildi. Balıkçı esnafı ise Ramazan dolayısıyla böyle bir kampanya yaptıklarını söyledi.

Rize’nin Pazar ilçesinde bir balıkçı kilogram fiyatı 75 TL’den başlayan istavritin fiyatını kampanya yaparak 25 TL’ye indirdi.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa

KİLOSU 25 TL'DEN SATILAN İSTAVRİTİ ALMAK İÇİN TEZGAH ÖNÜNDE KUYRUĞA GİRDİLER

Ramazan ayına özel olarak "Yesin millet" diyerek fiyatta indirime giden satıcının tezgahında uzun kuyruklar oluştu.

Balıkçı esnafının ‘Denizin kuru fasulyesi’ diye bağırarak sattığı istavritlerin fiyatı ucuz bulan vatandaşlar alabilmek için birbiriyle yarıştı.

600 kilogramı bulan 40 kasa balık kısa sürede tükendi.

Ramazan ayına özel kampanya yaptıklarını ve tüketicilerinde rağbet gösterdiğini dile getiren balıkçı esnafı Turgay Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan dolayısıyla böyle bir kampanya yaptık ve 40 kasa balık 40 dakika içerisinde tükendi.

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Anahtar Kelimeler:
istavrit balık fiyatları
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