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  4. Kira sınırı dinlemedi… 3 suçtan dava açılan mülk sahibi önce duvarı kırdı! Şimdi de kiracısının elektriğini kesti: ‘Sırf 2-3 bin lira fark yüzünden’

Kira sınırı dinlemedi… 3 suçtan dava açılan mülk sahibi önce duvarı kırdı! Şimdi de kiracısının elektriğini kesti: ‘Sırf 2-3 bin lira fark yüzünden’

26.02.2024 11:11
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Antalya’da 'kira artışı'nda anlaşamayınca iş yerinin duvarını kazma ve kürekle kıran mülk sahibi M.İ., şimdi de kiracısı Halil Mert'in elektriğini kestirdi. 3 suçtan hakkında dava açılan mülk sahibi, kiracıya ihtarname çekip, iş yerini boşaltmasını istedi. Kiracı, “Elektrik olmadığı için güvenlik kameralarım çalışmıyor. Sırf 2-3 bin lira fark yüzünden bunları yaşıyorum" dedi.

Kira fiyatlarında yüzde 25 sınırının devam edip etmeyeceği tartışmaları sürerken Antalya’da bir kez daha kiracı ev sahibi tartışması yaşandı. Kepez ilçesinde yaşayan Halil Mert, iş malzemelerini koymak için kullandığı depoyu 6 yıl önce M.İ.'den kiraladı. Kiralarını düzenli yatıran Mert, 2 bin 250 lira olan kirasını artırma süresi gelince iş yeri sahibi ile görüştü.

DMM'den kirada yüzde 25 zam sınırı açıklaması DMM'den kirada yüzde 25 zam sınırı açıklaması
Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır
Anlık Borsa

İş yeri sahibi M.İ. kendisinden 7 bin lira isteyince Mert, bu miktarı ödemeyeceğini söyledi. Mert, kira ödeme günü gelince yasal olarak belirlenen zammın üzerine çıkarak, kira bedeli olarak depo sahibinin hesabına 4 bin lira yatırdı. Ancak kiranın 7 bin lira olmasını söyleyen M.İ., depoyu boşaltmasını istedi.

KAZMA KÜREKLE GELDİ

KAZMA KÜREKLE GELDİ

Mert, depoyu boşaltmayacağını söyledi. Eline kazma ve kürek alan M.İ., deponun duvarına vurup, Mert'e küfretti. Mert, M.İ.'nin kazmayla duvarı kırdığı ve kendisine küfrettiği anları cep telefonuyla görüntüledi. Olayın ardından Mert, iş yerine zarar veren ve kapısına asma kilit takarak girişini engelleyen M.İ.'den şikayetçi oldu.

'Tehdit', 'hakaret' ve 'konut dokunulmazlığı ihlal' nedeniyle açılan ve geçen ay ilk duruşması görülen dava ertelenirken, M.İ. bu kez iş yerinin elektriğini kestirdi. M.İ. ayrıca sözleşmesi devam eden Mert'e noterden ihtarname çekerek, sözleşmenin yenilenmeyeceğini belirterek, iş yerini boşaltmasını istedi.

'2-3 BİN LİRA FARK YÜZÜNDEN BUNLARI YAŞIYORUM'

'2-3 BİN LİRA FARK YÜZÜNDEN BUNLARI YAŞIYORUM'

İş yerinde elektrik olmayınca işlerinin aksadığını söyleyen Halil Mert, "Geçen sene kira artışlarından dolayı sıkıntı yaşamaya başladık. 2 bin 250 lira olan kira için 7 bin lira talep etti. Devletin belirlediği oranı talep ettim ancak itiraz etti.

Anlaşamayınca önce çıkmamı istedi, kabul etmeyince kazma ile iş yerimin duvarını kırdı. Ben de kendisinden şikayetçi oldum. Kazma ile kırdığı yeri de geçici bir çözümle kapattık. Geçen ay dava görüldü. Ona rağmen iş yerimin elektriklerini kesti" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kira
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