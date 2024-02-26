Kira sınırı dinlemedi… 3 suçtan dava açılan mülk sahibi önce duvarı kırdı! Şimdi de kiracısının elektriğini kesti: ‘Sırf 2-3 bin lira fark yüzünden’

'2-3 BİN LİRA FARK YÜZÜNDEN BUNLARI YAŞIYORUM'

İş yerinde elektrik olmayınca işlerinin aksadığını söyleyen Halil Mert, "Geçen sene kira artışlarından dolayı sıkıntı yaşamaya başladık. 2 bin 250 lira olan kira için 7 bin lira talep etti. Devletin belirlediği oranı talep ettim ancak itiraz etti.