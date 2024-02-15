Ev sahipleri ve kiracılar için yeni dönem 'resmen' başladı... Kiracılar dikkat! Tebligatlar gitmeye başladı, size de gelebilir!

Konut kiralarındaki artış vatandaşların gündeminde olmaya devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kira gelirlerinin vergilendirilmesine yönelik çalışmalara başladıklarını, fiili kontrollerin yapılacağını söylemişti. Bakan Şimşek'in açıklamalarının ardından düğmeye basıldı, kiracılara tebligatlar gitmeye başladı.
Şimşek, kira gelirlerinin mart ayında doğru beyan edilmesini sağlamak amacıyla gayrimenkul sahiplerinin mercek altına alındığını belirterek, "Tapu ve nüfus verilerinin incelenmesi sonucunda, kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip yaklaşık 4,5 milyon konut analiz ediliyor; kiralık olarak kullanıldığı tespit edilen adreslerde fiili tespitler yapılacak" dedi.
Kiracılara vergi dairesi tarafından bir görüşme yapılması için tebligatlar gönderildi. Gönderilen yazıda ‘kira ödemesi ile ilgili olarak görüşülmek istendiği’ belirtildi.
Kiracılardan görüşmeye gelmeden önce kira sözleşmesi, banka ödeme dekontu, mevcut ise emlakçı bilgileri istendi.
Milliyet'e konuşan Arabulucu Avukat Umut Metin’in "Vergi dairesi tarafından yapılmak istenen şey yanlış bir adım atmamak, çünkü burada vergi kaybının 1 katı kadar ceza uygulanabiliyor. Doğru, dürüst beyanda bulunulmasını teşvik için vatandaşlar görüşmeye çağrılıyor." dedi.
Metin şu ifadeleri kullandı:
"Görüşmeye gitmek gerekir mi? Burada bir zorunluluk yok. Ancak gitmesi kendi faydasına olur, kiracı gitmeden de yazılı beyanda bulunabilir. Tavsiyem bu tür bir davete icap etmenin ihtiyaç olduğu yönündedir."