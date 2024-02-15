Ev sahipleri ve kiracılar için yeni dönem 'resmen' başladı... Kiracılar dikkat! Tebligatlar gitmeye başladı, size de gelebilir!

Metin şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmeye gitmek gerekir mi? Burada bir zorunluluk yok. Ancak gitmesi kendi faydasına olur, kiracı gitmeden de yazılı beyanda bulunabilir. Tavsiyem bu tür bir davete icap etmenin ihtiyaç olduğu yönündedir."