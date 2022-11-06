FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kırklareli'nde büyük sevinç: Adeta beyaz altını, beyaz petrolü keşfettik

Kırklareli'nde büyük sevinç: Adeta beyaz altını, beyaz petrolü keşfettik

06.11.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’nde 60 derece sıcaklıkta yeni bir jeotermal kaynağı bulundu. Bölgede sevinç kaynağı yaratan gelime sonrası Vali Birol Ekici, incelemelerde bulundu. İlk olarak 2014 yılında bölgede sıcak su kaynağı çıkartmaya başladıklarını belirten Ekici, "Bugün çok sevinçliyiz. Adeta beyaz altını, beyaz petrolü keşfettik ilimizde. 2014 yılında yapılan çalışmalar sonucunda 57 derece bir su bulunmuştu bu bölgede ama bugün 60 derece bir jeotermal kaynak bulduk." diye konuştu.

Kırklareli'de 'beyaz petrol sevinci yaşanıyor. Trakya’da 2014 yılında ilk kez Asılbeyli köyünde jeotermal su kaynağı bulunmuştu. Yatırımcı firma tarafından bin 370 metre derinliğinde 60 derece sıcaklığındaki kaynağı kullanarak 54 dekar alanda seraların kurulum çalışmaları devam ederken, yeni bir kaynak bulundu haberi sevinçle karşılandı.

'BEYAZ PETROL' SEVİNCİ

Bölgede incelemelerde bulunan Kırklareli Valisi Birol Ekici, 2014 yılında yapılan çalışmalar doğrultusunda bulunan jeotermal su kaynağı ile beyaz altın, beyaz petrolü bulduklarını belirtti.


2 bin metre derinlikte jeotermal su kaynağına ulaşıldı2 bin metre derinlikte jeotermal su kaynağına ulaşıldı

Vali Ekici, “Bugün çok sevinçliyiz. Adeta beyaz altını, beyaz petrolü keşfettik ilimizde. 2014 yılında yapılan çalışmalar sonucunda 57 derece bir su bulunmuştu bu bölgede ama bugün 60 derece bir jeotermal kaynak bulduk. Jeotermal kaynak ne yapacağız, şu anda 54 dekar seralarımız hazır durumda, zaten yapıyoruz. Jeotermal kaynakla Kırklareli hem turizmin hem seracılığın hem de jeotermal enerjinin Trakya’daki başkenti olacak.

TRAKYA'DA JEOTERMAL ARAYIŞLARI DEVAM EDİYOR

TRAKYA'DA JEOTERMAL ARAYIŞLARI DEVAM EDİYOR

Diğer bölgelerde de jeotermal arayışları devam ediyordu, en verimli kuyularımız bugün itibarıyla keşfedilmiş durumda. Gerçekten ilimize yapacağı değişim ve dönüşümü şu anda ben hayal edemiyorum. Bir defa İstanbul pazarına çok yakınız. Bu bölgenin en kısa sürede bir seracılığın merkezi olacağını, jeotermal hotellerin merkezi olacağını ve jeotermal enerjinin de merkezi olacağını hep birlikte göreceğiz” dedi.

Trakya’nın tüm kesiminde jeotermal kaynakların arayışlarının devam ettiğini söyleyen Vali Ekici, “Trakya’nın tüm kesimlerinde jeotermal arayışlarımız, hatta Türkiye’nin tüm her yerinde her türlü madene yönelik arayışlarımız devam ediyor. Doğalgaz keşiflerimiz oluyor zaman zaman, jeotermal enerji arayışlarımız başka yerlerde de oluyor. Jeotermal enerji birliğimiz var belediyelerin kurduğu ve bu enerjinin çıktığı yer diğer illerimizde hemen Afyonkarahisar aklıma geliyor, Denizli aklıma geliyor. Oralardaki yaşanan değişim ve dönüşümü biz de 2, 3, 5, 10 yılda fazlasıyla yaşayacağımıza inanıyorum. 60 derece gerçekten çok önemli bir derece. 5 litre kendiliğinden artezyen olarak çıkıyor ve 25 litreye kadar kaynağı alabiliyoruz. Deneme çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

Vali Ekici yatırımcıları da bölgede sera ve oteller kurmaya, enerji üretmeye davet etti.


(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli jeotermal

En Çok Okunan Haberler

Sapıkça mesajlara isyan etmişti! Sütyenli pozu dikkat çekti

Sapıkça mesajlara isyan etmişti! Sütyenli pozu dikkat çekti

Sosyal medya bu konseri konuşuyor! 120 bin kişi katıldı

Sosyal medya bu konseri konuşuyor! 120 bin kişi katıldı

Sosyal Konut Projesi'nde kura zamanı! Yarın başlıyor

Sosyal Konut Projesi'nde kura zamanı! Yarın başlıyor

Merakla bekleniyordu açıklandı! 2022'de 450 bin liraydı, 2023 yılında 1 milyonun üzerine çıkıyor

Merakla bekleniyordu açıklandı! 2022'de 450 bin liraydı, 2023 yılında 1 milyonun üzerine çıkıyor

Farklı farklı iddialar konuşuluyor! İşte kulislerdeki asgari ücret rakamı...

Farklı farklı iddialar konuşuluyor! İşte kulislerdeki asgari ücret rakamı...

Artık ucuza almak hayal oldu! 'Fiyatı gören ürperiyor'

Artık ucuza almak hayal oldu! 'Fiyatı gören ürperiyor'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Dokunduğu yere şifa veriyor

Dokunduğu yere şifa veriyor

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Zararlı olduğu kimsenin aklına gelmez: Zehirleyebilir!

Zararlı olduğu kimsenin aklına gelmez: Zehirleyebilir!

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.