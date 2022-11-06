Kırklareli'nde büyük sevinç: Adeta beyaz altını, beyaz petrolü keşfettik

Trakya’nın tüm kesiminde jeotermal kaynakların arayışlarının devam ettiğini söyleyen Vali Ekici, “Trakya’nın tüm kesimlerinde jeotermal arayışlarımız, hatta Türkiye’nin tüm her yerinde her türlü madene yönelik arayışlarımız devam ediyor. Doğalgaz keşiflerimiz oluyor zaman zaman, jeotermal enerji arayışlarımız başka yerlerde de oluyor. Jeotermal enerji birliğimiz var belediyelerin kurduğu ve bu enerjinin çıktığı yer diğer illerimizde hemen Afyonkarahisar aklıma geliyor, Denizli aklıma geliyor. Oralardaki yaşanan değişim ve dönüşümü biz de 2, 3, 5, 10 yılda fazlasıyla yaşayacağımıza inanıyorum. 60 derece gerçekten çok önemli bir derece. 5 litre kendiliğinden artezyen olarak çıkıyor ve 25 litreye kadar kaynağı alabiliyoruz. Deneme çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.