'Kırmızı ve beyaz etin yükselmesine inat aynı fiyatlarla devam ediyoruz' Et fiyatları artınca ona yöneldiler

Ülke genelinde balık sezonunun sonuna yaklaşılmasına rağmen Kilis’teki balıkçılar satışlardan memnun. Havalar ısınmaya başlamasına rağmen tezgahtaki çeşitliliği azalmayan balığa vatandaşlar tarafından rağbet gösterilmeye devam ediyor. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

