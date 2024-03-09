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  4. 'Kırmızı ve beyaz etin yükselmesine inat aynı fiyatlarla devam ediyoruz' Et fiyatları artınca ona yöneldiler

'Kırmızı ve beyaz etin yükselmesine inat aynı fiyatlarla devam ediyoruz' Et fiyatları artınca ona yöneldiler

09.03.2024 15:41
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Kilis’te kırmızı et ve tavuk fiyatlarındaki artış vatandaşların tercihini balığa yöneltti. Esnaf Uğur İncirli, "Kırmızı ve beyaz etin yükselmesine inat, sezonun ortasıymış gibi vatandaşlarımız yesin diyerek aynı fiyatlarla devam ediyoruz." dedi.

Ülke genelinde balık sezonunun sonuna yaklaşılmasına rağmen Kilis’teki balıkçılar satışlardan memnun. Havalar ısınmaya başlamasına rağmen tezgahtaki çeşitliliği azalmayan balığa vatandaşlar tarafından rağbet gösterilmeye devam ediyor. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa

ET FİYATLARININ ARTMASI VATANDAŞLARI BALIĞA YÖNELTTİ

Son aylarda kırmızı et ve tavuk fiyatlarındaki artış vatandaşların protein tercihini balığa yöneltti.

Balık tezgahlarında özellikle hamsi, istavrit, çupra ve levrek için yoğunluk yaşanırken esnaf, sezon sonu olmasına rağmen vatandaşların balığa olan ilgisinin arttığını belirtti.

Av sezonunun sonuna gelmesine rağmen tezgahlarda balık bolluğu yaşandığını, kırmızı ve beyaz et fiyatlarında yukarı doğru bir ivme olduğunu söyleyen Esnaf Uğur İncirli, kırmızı ve beyaz etin yükselmesinden dolayı vatandaşların tezgahtaki balık çeşitlerine yöneldiğini dile getirdi.

İŞTE BALIK FİYATLARI

İŞTE BALIK FİYATLARI

Kentte, hamsinin kilosunu 100 TL, çupra ve levrek 250 TL’den satışa sunuyor.

Av yasaklarının başlamasına az bir süre kala denizden çıkan balık çeşitlerinde azalma olmasına rağmen vatandaşların balığa yöneldiğini söyleyen Uğur İncirli, ‘‘Dededen toruna kalan balıkçılık sektöründe ilk günkü heyecanla Kilisli vatandaşlara hizmet veriyoruz. Ülke genelinde 1 Eylülde başlanılan balık sezonunda sonlara doğru geldik. Denizden çıkan balık çeşitlerinde azalma olduğu için vatandaşlarımız balığa yöneldi." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
et fiyatları balık fiyatları
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