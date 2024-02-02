Konut almak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Yeni konut kredisinin aylık taksitleri ne kadar olacak? İşte banka banka faiz oranları...

Konut kredisi faiz oranları yenilendi. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankalar da kredi oranlarında güncelleme yaptı. Konut sahibi olmak isteyenler de bankaların kredi faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor. İşte 1 milyon TL'nin banka banka 10 yıl vadeli konut kredisi ödemeleri...
İlk evini alacaklara yönelik yürütülen çalışma kapsamında yeni kredi için düşünülen vade ve faiz oranı belli oldu. "Bankalar ne kadar kredi verecek?" sorusunun yanıtı da belli oldu. İşte bankaların faiz oranları...
1 milyon TL konut kredisinin taksiti şöyle:
Türkiye İş Bankası Konut Kredisi Kredi Tutarı 1.000.000 TL
Aylık Faiz Oranı % 2,87
Toplam Ödeme 3.579.090 TL
Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 29.696 TL
QNB FİNANSBANK
Kredi Tutarı 1.000.000 TL
Aylık Faiz Oranı % 2,99
Toplam Ödeme 3.702.418 TL
Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 30.798 TL
ING Konut Kredisi
Kredi Tutarı 1.000.000 TL
Aylık Faiz Oranı % 2,99
Toplam Ödeme 3.702.446 TL
Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 30.798 TL
Akbank Konut Kredisi
Kredi Tutarı 1.000.000 TL
Aylık Faiz Oranı % 2,99
Toplam Ödeme 3.704.219 TL Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 30.798 TL