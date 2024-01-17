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Konut fiyatları kasımda yıllık yüzde 82,8 arttı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.01.2024 15:14 | Son Güncelleme:
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Konut fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 82,8, reel olarak ise yüzde 12,4 oranında arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Kasım ayı konut fiyat endeksi (KFE) verisini açıkladı. Buna göre, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artan endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 82,8, reel olarak ise yüzde 12,4 oranında arttı.

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Konut Fiyatları Endeksi, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artarak 1150,4 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,8 oranında artan Konut Fiyatları Endeksi, aynı dönemde reel olarak yüzde 12,4 oranında artış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 0,8, 1,8 ve 2,8 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 69,2, 96,3 ve 76,9 oranlarında artış gösterdi.

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Merkez Bankası fiyat kasım konut
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