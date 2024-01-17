Konut fiyatları kasımda yıllık yüzde 82,8 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Kasım ayı konut fiyat endeksi (KFE) verisini açıkladı. Buna göre, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artan endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 82,8, reel olarak ise yüzde 12,4 oranında arttı.



