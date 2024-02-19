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Konut kredisi faizleri 1.20'ye düşecek! İslam Memiş tarih vererek duyurdu! Ev almak isteyenler bu haberi bekliyordu…

Taner Şahin Taner Şahin Mynet Haber Müdürü
19.02.2024 14:41 | Son Güncelleme:
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Konut kredisi faiz oranları ile ilgili beklentiler sürerken İslam Memiş’ten çok konuşulacak bir çıkış geldi. Konut kredisi faiz oranlarının yüzde 1.20’ye gerileyebileceğini belirten Memiş düzenleme ile ilgili beklediği tarihi de açıkladı. İlk kez ev alacakların merakla beklediği konut kredileri ilgili düzenleme ne zaman yapılacak? Kredi muslukları yeniden açılır mı? İşte cevabı…

Konut kredisi ile ilgili yerel seçimler öncesinde ev almak isteyen vatandaşların bekleyişi sürüyor. Ev almak için konut kredisine başvurmak isteyenler 10 yıllık vadeli konut kredilerinin faizine baktığında adeta hüsrana uğruyor. Dar gelirli vatandaşlar için ev almak adeta hayal oldu. Peki konut kredisi faiz oranları ile ilgili seçim öncesinde veya seçimden sonra yeni bir son dakika gelişmesi yaşanır mı?

Anlık Borsa

Konut kredileri ile ilgili önemli bir iddia gündeme geldi. TGRT Haber’e konuşan Finans Analisti İslam Memiş yaptığı açıklamada ‘Kredi muslukları açılır mı?’ sorusuna cevap aradı. Memiş açıklamasında “İlk kez ev alacaklara Mayıs, Haziran gibi yeni bir kredi limiti açıklaması bekliyorum” ifadelerini kullandıktan sonra sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Daha önce hükümet tarafından yüzde 1.20 oranı belirtilmişti. Bu sözün yerine getirileceğini düşünüyorum. Söz yerde kalmasın diye ilk kez ev alacaklara kredi musluklarının açılacağını söyleyebilirim. Haziran ayında kampanyalı konut kredisi olabilir.”

Emekli bayram ikramiyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 3 bin lira olarak açıklanması da emeklilerin beklentilerini boşa çıkarmıştı. Emekli ikramiyelerindeki artışın ardından gelen tepkiler üzerine yeni bir düzenleme yapılır mı sorusuna da yanıt veren İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

BAYRAM İKRAMELERİNDE ARTIŞ OLUR MU?

BAYRAM İKRAMELERİNDE ARTIŞ OLUR MU?

“Şahsen bayram ikramiyelerinde artış olacağını düşünmüyorum fakat malum seçim dönemindeyiz. Seçim döneminde böyle sürprizlerin yaşanması beklenebilir. Nisan ayının başı gibi bu sürpriz gelebilir. Eğer tekrar bir zam söz konusu olursa Hazine ciddi anlamda zorlanabilir.”

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Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi İslam Memiş
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