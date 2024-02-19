Konut kredisi faizleri 1.20'ye düşecek! İslam Memiş tarih vererek duyurdu! Ev almak isteyenler bu haberi bekliyordu…

Konut kredisi ile ilgili yerel seçimler öncesinde ev almak isteyen vatandaşların bekleyişi sürüyor. Ev almak için konut kredisine başvurmak isteyenler 10 yıllık vadeli konut kredilerinin faizine baktığında adeta hüsrana uğruyor. Dar gelirli vatandaşlar için ev almak adeta hayal oldu. Peki konut kredisi faiz oranları ile ilgili seçim öncesinde veya seçimden sonra yeni bir son dakika gelişmesi yaşanır mı?

