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Konut kredisinde yeni dönem! Bankalarda DASK harici sigortaya bakanlıktan önlem: Detaylar netleşti

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
11.03.2024 08:37
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Ticaret Bakanlığı konut kredisi çekmek isteyen vatandaşları, bankaların hayat sigortası, otomatik ödeme talimatı, tamamlayıcı sağlık sigortası gibi isteklerinden korumaya yönelik bir adım attı. Tüketicinin talebi olmadan zorunlu deprem sigortası DASK hariç herhangi bir işlem yapılamayacak. Peki kredi çekerken hayat sigortası yaptırmak zorunlu mu? Kredi sözleşmesinde dayatılan finansal ürün ve hizmetler için nereye şikayette bulunulur? İşte detaylar…

Konut kredisi için bankanın yolunu tutanlar yüksek kredi faiz oranlarının yanı sıra hayat sigortası, otomatik ödeme talimatı, tamamlayıcı sağlık sigortası gibi birçok istek ile karşı karşıya kalıyordu. Ticaret Bakanlığı, konut finansmanı sözleşmeleri kapsamında hem banka hem de kredi kullanacaklar için kuralları yeniden belirledi.

Bu kapsamda tüketicinin açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili zorunlu deprem sigortası olan DASK harici sigorta yaptırılamayacak. Konut finansmanı sözleşmesi kredi ile ilgili olanlar hariç olmak üzere otomatik ödeme talimatı, tamamlayıcı sağlık sigortası gibi yan finansal ürün ve hizmetler alım şartına bağlanamayacak.


Anlık Borsa

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ’NE BAŞVURU YAPILIYOR

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ’NE BAŞVURU YAPILIYOR

Konunun detaylarını Milliyet’e anlatan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında neler yapılması gerektiğine ilişkin, “Vatandaşlar eğer yasalara aykırı bir durumla karşılaşıyorsa Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yapabiliyor. Başvuru tutarları her yıl belirleniyor diyebiliriz. Tüketici Bilgi Sistemi’nde yer alan menü üzerinden vatandaşlar şikayetlerini iletebilir. Aynı zamanda daha önce yapılan düzenleme ile de tüketici kredilerinde 14 gün içinde cayma hakkı da tanınıyor. Konut kredilerine konu yerlerde de tüketici hakem heyetine başvuru yapılacaksa 2024 yılı parasal değeri yeniden belirlenmişti. Bu her yıl yeniden değerleme oranında düzenleniyor. 2024 yılı için değeri 104 bin TL’nin altında bulunan tüketici uyuşmazlıklarında il veya ilçe tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabiliyor” dedi.

“YAŞA GÖRE ÖDEME PLANI ARTIYOR”

“YAŞA GÖRE ÖDEME PLANI ARTIYOR”

Kredi çekmek isteyenler hayat sigortası dayatmasına da maruz bırakılıyor. Şu anda yüzde 0,2 ila yüzde 0,3 arasında değişen hayat sigortası yapılıyor. Uzman isim, “Vatandaşlara sigorta isteyip istemedikleri soruluyor. Bazen tüketici bunu kredi süresince olası bir vefatı veya iş görmezlik durumu nedeniyle sigorta borcunun kendisinden sonra ailesine kalmamasını değerlendirebiliyor. Yaşa göre bunun ödeme primleri artıyor diyebiliriz” ifadelerini kullanırken şunları dile getirdi:

“Bankalar sigorta dışında tamamlayıcı sağlık sigortaları ve otomatik ödeme talimatı da talep edebiliyorlar. Bu konut finansmanı sözleşmelerinde bu tür yan finansal ürünlerin hizmet alımı şartına bağlanmama hususu var. Bununla ilgili düzenleme 2022 yılı Ekim ayında yapılmıştı.”

GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Kredi borcu ödenmezse bankanın mülkü satışa çıkarabildiğinin altını çizen Özelmacıklı, konut kredisi faiz oranlarına ilişkin son durumu da paylaştı. Hakan Özelmacıklı, “Şu anda aylık yüzde 2.95 ile 3.05 arasında konut kredisinde faiz oranları değişiyor, bu 120 ay vade için geçerli olan faiz oranıdır. Konut kredilerinde gayrimenkulün değeri ile ilgili de hala sınırlamalar var. Özellikle 10 milyon TL’nin üzerinde kredi kullanılamaması, gayrimenkulün değeri ve enerji sınıfına göre çeşitli düşüşler söz konusu” bilgisini paylaştı.

“1 MİLYON TL KREDİ İÇİN AYLIK ÖDEME 31 BİN 352 TL”

“1 MİLYON TL KREDİ İÇİN AYLIK ÖDEME 31 BİN 352 TL”

Uzman isim şunları söyledi:

“Şu anda 120 ay vadede faiz oranı yüzde 3.05 seviyesinde olan 1 milyon TL kredi için aylık taksit tutarı yaklaşık 31 bin 352 TL’ye gelir. 1 milyon TL için toplam geri ödeme 3 milyon 762 bin 256 TL olur.

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Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi emlak
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