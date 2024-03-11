Konut kredisinde yeni dönem! Bankalarda DASK harici sigortaya bakanlıktan önlem: Detaylar netleşti

Konut kredisi için bankanın yolunu tutanlar yüksek kredi faiz oranlarının yanı sıra hayat sigortası, otomatik ödeme talimatı, tamamlayıcı sağlık sigortası gibi birçok istek ile karşı karşıya kalıyordu. Ticaret Bakanlığı, konut finansmanı sözleşmeleri kapsamında hem banka hem de kredi kullanacaklar için kuralları yeniden belirledi.

Bu kapsamda tüketicinin açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili zorunlu deprem sigortası olan DASK harici sigorta yaptırılamayacak. Konut finansmanı sözleşmesi kredi ile ilgili olanlar hariç olmak üzere otomatik ödeme talimatı, tamamlayıcı sağlık sigortası gibi yan finansal ürün ve hizmetler alım şartına bağlanamayacak.



