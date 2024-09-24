Konutta faiz düştü, 2.79 ve 120 ay hareketliliği başladı! Yaprak kıpırdamıyordu, ev satışları arttı... Uzmanlar uyardı: Kaçırılmayacak fırsat! Tam zamanı!

Kamu bankasında konut kredisi faizi düştü, konut satışları hareketlendi. Ziraat Bankası'nın sunduğu "Konut Kredisi Ürün Paketi" kapsamında, 60 aya kadar olan vadelerde faiz oranı yüzde 2.89’a, 120 aya kadar olan vadelerde ise yüzde 2.79’a indirilirken; ev alacaklar ilan sitelerinde gezinmeye başladı. Şimdi ise herkes "Ev ne zaman alınır? Ev almanın zamanı mı? Konut fiyatları yükselecek mi? Konut kredisi faizleri ne kadar?" sorularına yanıt ararken, "Kaçırılmayacak fırsat" uyarısı geldi.
Konut satışlarında son 10 yılın en kötü rakamları görülmüştü. Satışlar neredeyse durmuş, yaprak kıpırdamaz hale gelmişti.
Ancak konut sektörünün hasretle beklediği ışık sonunda görüldü, hareketelilik başladı, Ağustos ayında aylık konut satışı 135 bine dayandı.
Özellikle kamu bankalarında başlayan konut kredisindeki faiz indirimleriyle birlikte, emlak piyasası hareketlendi. Konut sektöründe ciddi talep oluşmaya başladı.
Bankaların faiz oranlarını indirmesi, altın fiyatlarının artması ve gayrimenkul fiyatlarının artacağı beklentisi yatırımcıları konut almaya teşvik etti.
Show Haber'e konuşan İstanbul Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Yılmaz "Kuyumculardan da son zamanlarda belli oluyordur. Altından, banka faizinden talepler şu anda konut sektörüne yöneldi. Öncellikle ikinci el konut seköründe ciddi bir talep var." dedi.