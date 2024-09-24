Konutta faiz düştü, 2.79 ve 120 ay hareketliliği başladı! Yaprak kıpırdamıyordu, ev satışları arttı... Uzmanlar uyardı: Kaçırılmayacak fırsat! Tam zamanı!

Kamu bankasında konut kredisi faizi düştü, konut satışları hareketlendi. Ziraat Bankası'nın sunduğu "Konut Kredisi Ürün Paketi" kapsamında, 60 aya kadar olan vadelerde faiz oranı yüzde 2.89’a, 120 aya kadar olan vadelerde ise yüzde 2.79’a indirilirken; ev alacaklar ilan sitelerinde gezinmeye başladı. Şimdi ise herkes "Ev ne zaman alınır? Ev almanın zamanı mı? Konut fiyatları yükselecek mi? Konut kredisi faizleri ne kadar?" sorularına yanıt ararken, "Kaçırılmayacak fırsat" uyarısı geldi.