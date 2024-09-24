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  4. Konutta faiz düştü, 2.79 ve 120 ay hareketliliği başladı! Yaprak kıpırdamıyordu, ev satışları arttı... Uzmanlar uyardı: Kaçırılmayacak fırsat! Tam zamanı!

Konutta faiz düştü, 2.79 ve 120 ay hareketliliği başladı! Yaprak kıpırdamıyordu, ev satışları arttı... Uzmanlar uyardı: Kaçırılmayacak fırsat! Tam zamanı!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
24.09.2024 07:20
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Konut kredisinde faiz oranı düştü, emlak piyasası hareketlendi. Mevduat faizlerinin gerilemesi, altın fiyatlarının uçması ve gayrimenkul fiyatlarının yükseleceği beklentisi konut satışlarını artırdı. Yatırımcılar "Ev almanın zamanı mı? Konut fiyatları yükselecek mi? Konut kredisi faizleri ne kadar?" sorularına yanıt ararken, uzmanlar uyarıyor: "Kaçırılmaz bir fırsattır. Ev almanın tam zamanı!"

Kamu bankasında konut kredisi faizi düştü, konut satışları hareketlendi. Ziraat Bankası'nın sunduğu "Konut Kredisi Ürün Paketi" kapsamında, 60 aya kadar olan vadelerde faiz oranı yüzde 2.89’a, 120 aya kadar olan vadelerde ise yüzde 2.79’a indirilirken; ev alacaklar ilan sitelerinde gezinmeye başladı. Şimdi ise herkes "Ev ne zaman alınır? Ev almanın zamanı mı? Konut fiyatları yükselecek mi? Konut kredisi faizleri ne kadar?" sorularına yanıt ararken, "Kaçırılmayacak fırsat" uyarısı geldi.

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Konut satışlarında son 10 yılın en kötü rakamları görülmüştü. Satışlar neredeyse durmuş, yaprak kıpırdamaz hale gelmişti.

Ancak konut sektörünün hasretle beklediği ışık sonunda görüldü, hareketelilik başladı, Ağustos ayında aylık konut satışı 135 bine dayandı.

FAİZLER DÜŞTÜ, KONUTA RAĞBET ARTTI

FAİZLER DÜŞTÜ, KONUTA RAĞBET ARTTI

Özellikle kamu bankalarında başlayan konut kredisindeki faiz indirimleriyle birlikte, emlak piyasası hareketlendi. Konut sektöründe ciddi talep oluşmaya başladı.

MEVDUAT VE ALTIN BİRİKİMİ 'EVE' DÖNDÜ

MEVDUAT VE ALTIN BİRİKİMİ 'EVE' DÖNDÜ

Bankaların faiz oranlarını indirmesi, altın fiyatlarının artması ve gayrimenkul fiyatlarının artacağı beklentisi yatırımcıları konut almaya teşvik etti.

ALTIN YATIRIMCISI GÖZÜNÜ KONUTA DİKTİ

ALTIN YATIRIMCISI GÖZÜNÜ KONUTA DİKTİ

Show Haber'e konuşan İstanbul Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Yılmaz "Kuyumculardan da son zamanlarda belli oluyordur. Altından, banka faizinden talepler şu anda konut sektörüne yöneldi. Öncellikle ikinci el konut seköründe ciddi bir talep var." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi faiz kredi ev almak konut
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