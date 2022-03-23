Konutta fark yüzde 10'a kadar geriledi! Ev fiyatları için dikkat çeken gelişme...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre inşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 15,24 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,91 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 10,12, işçilik endeksi yüzde 33,83 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 98,20, işçilik endeksi yüzde 41,02 arttı.

Dünya’dan Leyla İlhan’ın haberinde, artan inşaat maliyetleri nedeniyle konut fiyatları yükselirken sektör temsilcileri orta sınıfın konut almasının giderek zorlaştığını bildirdi. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) verilerine göre son 1 yılda malzeme fiyatlarında ortalama yüzde 229 artış yaşandı. Mart 2021’de 5 bin 500 TL olan inşaat demirinin tonu, Mart 2022’de yüzde 190 oranında artarak 16 bin TL’ye yükseldi. 2021 yılı mart ayı ve 2022 yılı mart ayı arasında; çimentonun tonu 250 liradan yüzde 300 artarak 1000 liraya, betonun metreküpü 220 liradan yüzde 300 artışla 800 liraya, alüminyumun kilosu 35 liradan yüzde 171 artışla 95 liraya ve düz camın metrekaresi 90 liradan yüzde 222 artışla 290 liraya çıktı. İnşaat sektörü temsilcileri firmaların azalan arzdan dolayı gelen zamları konut fiyatlarına yansıtacağını söyledi.

Öte yandan sıfır konut alamayan, ikinci ele yöneldi, bu da ikinci el konut fiyatlarını yükseltti. Eski ve yeni konut arasındaki fiyat farkı yüzde 10'a kadar geriledi. TÜİK rakamları da ikinci elde artan talebe dikkat çekti. Verilere göre 2020 yılında toplam konutlar içinde ikinci el satışların satış payı yüzde 65,2 iken, 2021 yılında bu oran yüzde 69,1’e kadar çıktı.