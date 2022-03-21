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Konutta KDV'yi düşürecek adım! İkili sistem geliyor: Fahiş fiyat bitecek!

21.03.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıda ürünlerinin ardından konut sektöründe KDV'nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmayı tamamladı. Hem tüketiciyi hem sektörü rahatlatacak yeni model Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Planlanan ikili sistemle 150 metrekarenin üzerindeki evlerde yüzde 18'lik KDV yükünün azaltılması bekleniyor. Hesaplama konutun satılık değeri ile metrekare birim fiyatı üzerinden hesaplanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gıdada ilk adımı attıklarını, KDV'nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan sonra adım adım uygulanacağını duyurdu. Hem vatandaş hem de sektörün gözü konutta KDV indirimine çevrildi. Gelir İdaresi Başkanlığı odalar, sektör temsilcileriyle gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında ikili KDV sistemine yönelik kapsamlı bir çalışma yaptı.

Sabah’tan Hazal Ateş’in haberine göre, tüketici ve sektörden gelen taleplerle devreye girecek ikili sistemle 150 metrekarenin üzerindeki yüzde 18'lik KDV yükünün azaltılması bekleniyor. Hesaplama konutun değeri ile metrekare birim fiyatı üzerinden hesaplanacak.

Konutta KDV indirimi geliyor

EV SATIŞINDA ÖN PLANA ÇIKAN GÖRÜŞ

EV SATIŞINDA ÖN PLANA ÇIKAN GÖRÜŞ
Sektör temsilcileri konutta 1-2 metreyi geçmesi durumunda yüzde 18 KDV ödenmesinin usulsüz uygulamaları da beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Projede, satışta, tapuda evin net metrekaresinin kullanımını teşvik edecek vergi uygulaması görüşü ön plana çıktı. Yeni modelle tüketici 151 metrekare konut aldığında çok yüksek bir fahiş artışla karşı karşıya kalmayacak.

KONUT FİYATLARINDA GERİLEME BEKLENTİSİ

KONUT FİYATLARINDA GERİLEME BEKLENTİSİ
Yeni sistemin benimsenmesi durumunda 150 metrekarelik bölüm yüzde 8, 1 metrekarelik bölüm yüzde 18'den vergilendirilecek. Örneğin; 1 milyon liralık 150 metrekarelik daire 80 bin lira KDV ödenirken, 155 metrekarede ise 180 bin lira KDV ödeniyor. Yeni sistemle 5 metrekarelik bölüm yüzde 18'den vergilendirilecek bu tutar da 5805 lira olacak. Bu durumda ödenecek tutar 85 bin 805 lira olacak. Sektör temsilcileri düzenlemeyle 150 metrekarenin üzerinde konutlarda talebin artacağını, sektörün canlanacağını, fiyatların da düşeceğini dile getiriyor. Böylece tüketici 160 metrekare konutta yüksek bir fahiş artışı ile karşı karşıya kalmayacak. Sıfır konutları kapsayan KDV indirimi olması durumunda yapılacak olan indirim orana bağlı olarak değişecek.

TAPU HARÇLARI DA MASADA

TAPU HARÇLARI DA MASADA
Ayrıca edinilen son dakika bilgisine göre kentsel dönüşümdeki yüzde 1'luk uygulama devam ederken, tapu harçlarında da düzenlemeye gidilmesi bekleniyor. Tapu harcı evin değerinin binde 20'si oranında alınıyor. Bugün itibariyle 1 milyon liralık evde alıcı 20 bin lira, satıcı da 20 bin lira tapu harcı ödüyor.

835 BİN ESNAF BEYANNAME VERMEYECEK

835 BİN ESNAF BEYANNAME VERMEYECEK
Diğer yandan Gelir İdaresi Başkanlığı, kazançları basit usulde tespit edilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, terzi, tamirci gibi yaklaşık 835 bin küçük esnafa yönelik vergi istisnasına örneklerle açıklık getirdi. Gelir Vergisi Genel Tebliği'ne göre, kendi işinde çalışan, yıllık kira bedeli 2021 için büyükşehirlerde 12 bin lira, diğer yerlerde 7 bin 600 lirayı aşmayan, 2022'de büyükşehir belediye sınırları içinde kalan yerler için 16 bin lira, diğer yerler için 10 bin lirayı aşmayan küçük esnafın kazançları basit usulde tespit edilecek. İstisna kazançlar gelir vergisi beyannamesine dâhil edilmeyecek.
Örneğin kuaförlük yapan bir mükellef 2021 yılında 35 bin lira kazanç elde etti ve başka geliri bulunmuyor. Bu durumda elde ettiği gelir vergisinden istisna olacak, yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyecek. Taksi işletmeciliği faaliyeti dolayısıyla basit usule tabi olan mükellef 2021'de 45 bin lira kazanç elde etti. Aynı yıl sahibi olduğu konuttan da 25 bin lira kira geliri elde etti. Bu durumda, 2021 yılında taksicilik faaliyetinden elde ettiği kazancı gelir vergisinden istisna olduğundan, kira geliri için vereceği yıllık gelir vergisi beyannamesine basit usulde tespit edilen ticari kazancını dâhil etmeyecek.
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