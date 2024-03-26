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Konutta tablo terse döndü! Taksitler neredeyse 2 asgari ücret! 1 milyon TL'nin geri ödemesi dudak uçuklattı! En uygun konut kredisi ise...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.03.2024 07:58
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Yüksek faiz oranları ve taksit ödemeleri nedeniyle ev almak vatandaşlar için hayal oldu. Konutta kredili satışlarda rekor düşüş yaşandı. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından konutta en düşük krediyi hangi banka veriyor?

Konutta kriz sürüyor. Konut kiraları ve satış fiyatları yüksekken bir vatandaşları üzecek bir haber de bankalardan geldi. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'ye yükseltmesinin ardından konut kredisi faizleri de güncellendi. Kredili satışlarda %56'yı aşan gerileme yaşandı. En düşük faiz oranında taksit ödemeleri ise neredeyse 2 asgari ücreti buldu. İşte en düşük kredi, faiz oranı ve 1 milyon TL'nin geri ödemesi...

Yerel Seçim 2024

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, 2024 yılının ilk iki aylık döneminde konut satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 gerileyerek 174 bin 210 olarak gerçekleşti.

TÜİK tarafından açıklanan rakamlarda; Ocak-Şubat 2024 döneminde banka kredisi kullanılarak satın alınan konut adedi ise toplamda 14 bin 742’ oldu. Toplam satışların sadece yaklaşık yüzde 8,5’i kredili satıldı.

2023’ün ilk iki ayında göre bakıldığında kredili satışlarda yüzde 56,10 gerileme yaşandı. Yükselen faiz oranları, konutta kredi talebini düşürdü.

Konut kredisi faiz oranlarında en uygun finansman Akbank'ın "İlk Evim" kampanyası oldu. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'ye çekmesinin ardından çok sayıda banka kredi oranlarını düzenlerken bu pakette henüz güncelleme yapılmadı.

1 MİLYON TL'NİN GERİ ÖDEMESİ

1 MİLYON TL'NİN GERİ ÖDEMESİ

Kredi paketinde oran yüzde 2,94 olarak öne çıkıyor. Bu oranla 10 yıllık çekilen 1 milyon TL kredinin aylık taksiti 30 bin 337 TL’yi buluyor.

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