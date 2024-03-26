Konutta tablo terse döndü! Taksitler neredeyse 2 asgari ücret! 1 milyon TL'nin geri ödemesi dudak uçuklattı! En uygun konut kredisi ise...

Konutta kriz sürüyor. Konut kiraları ve satış fiyatları yüksekken bir vatandaşları üzecek bir haber de bankalardan geldi. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'ye yükseltmesinin ardından konut kredisi faizleri de güncellendi. Kredili satışlarda %56'yı aşan gerileme yaşandı. En düşük faiz oranında taksit ödemeleri ise neredeyse 2 asgari ücreti buldu. İşte en düşük kredi, faiz oranı ve 1 milyon TL'nin geri ödemesi...

