Konutta yeni dönemin adı ‘kademeli satış’ 11 yılın en kötüsü yaşanmıştı, SPK çalışma başlattı: Ev almak isteyenler dikkat, detaylar belli oldu!

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Konut satışlarının 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 17,5 azalarak 1 milyon 225 bin 926 olarak gerçekleştiğini anımsatan Özelmacıklı, kredi ile yani ipotekli satışların 11 yılın en düşük seviyesine geldiğini belirtti. “Şu anda özellikle bankalarda ev sahipliği durumuna göre, evin değerine göre ve evin 0 ya da 2. el olmasına göre kredi kullanım oranlarında farklıklar söz konusu. Lakin 1.000.000 TL aylık yüzde 2.84 faiz oranından 120 ay vadeli bir kredi finansmanı için aylık geri ödemenin yaklaşık 29.421 TL olduğunu ifade edebiliriz” ifadelerini kullandı.