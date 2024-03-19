Konutta yeni trend! Vatandaşın ilgisi oraya kaydı: Fiyatlar 600 bin TL'den başlıyor

Konut fiyatlarının artması, bankaların faizleri yükseltmesi hatta kredi vermemesi vatandaşları yeni yollara aramaya sevk etti. Konutlarda şimdilerde eski, kırık, dökük bodrum katı ve metruk denilebilecek evler revaçta. 600 bin TL'lerden başlayan evler artık ilk tercih olmaya başladı.
Bankalar kredi musluklarını kapattı, tabir yerindeyse bit pazarına nur yağdı. Metruk evler değere bindi.
Show Haber'in haberine göre son dönemde birçok banka konut kredilerini kıstıkça kıstı. Fahiş ev fiyatlarına göre kredi miktarları çok düşük kalırken faizler de yükseldikçe yükseldi.
Durum istatiktiklere de yansıdı. 10 yıl öncesine kadar satın alınan her yüz konuttan 45'inde kredi kullanılırken şimdilerde o rakam 8'e düştü.
Hal böyle olunca gücü, yüksek maliyetli evlere yetmeyen ve bankalardan kredi alamayan pek çok kişi metruk sayılabilecek yıkıntı, döküntü evlere yönelmeye hatta bodrum katlarını tercih etmeye başladı.
Emlakçı Cem Koçyiğitoğlu şunları ifade etti: