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  4. Konutta yeni trend! Vatandaşın ilgisi oraya kaydı: Fiyatlar 600 bin TL'den başlıyor

Konutta yeni trend! Vatandaşın ilgisi oraya kaydı: Fiyatlar 600 bin TL'den başlıyor

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
19.03.2024 22:51
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Konut fiyatlarının artması ve faiz oranlarının yükselmesiyle birlikte bankaların kredi musluklarını kapatması vatandaşları yeni çözümler bulmaya sevk etti. Konutta artık yeni trend eski kırık, dökük bodrum katı ve metruk denilebilecek evler... 600 bin TL'den başlayan evler artık vatandaşların ilk tercihi olmaya başladı.

Konut fiyatlarının artması, bankaların faizleri yükseltmesi hatta kredi vermemesi vatandaşları yeni yollara aramaya sevk etti. Konutlarda şimdilerde eski, kırık, dökük bodrum katı ve metruk denilebilecek evler revaçta. 600 bin TL'lerden başlayan evler artık ilk tercih olmaya başladı.


Anlık Borsa

METRUK EVLERE İLGİ ARTTI

METRUK EVLERE İLGİ ARTTI

Bankalar kredi musluklarını kapattı, tabir yerindeyse bit pazarına nur yağdı. Metruk evler değere bindi.

KREDİ MUSLUKLARI KAPANDI

KREDİ MUSLUKLARI KAPANDI

Show Haber'in haberine göre son dönemde birçok banka konut kredilerini kıstıkça kıstı. Fahiş ev fiyatlarına göre kredi miktarları çok düşük kalırken faizler de yükseldikçe yükseldi.

Durum istatiktiklere de yansıdı. 10 yıl öncesine kadar satın alınan her yüz konuttan 45'inde kredi kullanılırken şimdilerde o rakam 8'e düştü.

Hal böyle olunca gücü, yüksek maliyetli evlere yetmeyen ve bankalardan kredi alamayan pek çok kişi metruk sayılabilecek yıkıntı, döküntü evlere yönelmeye hatta bodrum katlarını tercih etmeye başladı.

Emlakçı Cem Koçyiğitoğlu şunları ifade etti: 

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Anahtar Kelimeler:
konut
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