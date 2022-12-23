FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Korkutan petrol ve doğal gaz uyarısı: Büyük kriz kapıda… Borç girdabına girmek üzereler

Korkutan petrol ve doğal gaz uyarısı: Büyük kriz kapıda… Borç girdabına girmek üzereler

23.12.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa’nın petrol ve doğal gaz yaptırımları ile Rusya’nın hamleleri enerjide görülmemiş bir durumu ortaya çıkarmıştı. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol’dan çok ses getirecek bir açıklama geldi. Birol, petrol şirketlerinin Rusya'dan çekilmesinin büyük bir üretim krizi çıkaracağı uyarısında bulundu. Ayrıca petrol ve doğal gaz ithal eden birçok ülkenin borç girdabına gireceğini dile getirdi.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol enerji krizi ve önümüzdeki dönem enerji maliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Enerji ithal eden birçok ülkenin dış borç girdabına girmek üzere olduğunun altını çizen Birol, bunun dünya ekonomisi için son derece riskli bir duruma sebebiyet verebileceğine dikkat çekti.

Adres: Türkiye! Dünyanın konuştuğu teklif için ilk tarih verildi Adres: Türkiye! Dünyanın konuştuğu teklif için ilk tarih verildi

Avrupa’da Rusya kaynaklı yaşanan enerji krizine de değinen Birol Avrupa’nın motor gücü olan büyük ülkelerin enerjiyle ilgili bir özeleştiri yapması gerektiğini ve tedarik ettiği enerjinin büyük kısmını yıllarca neden tek bir ülkeye bağladıklarını sorgulamaları gerektiğini belirtti. Kıtanın şu anda bu kararın cezasını çektiğini belirten Birol büyük bir sürpriz olmaz ise bu kışın biraz yara bere alarak atlatılabilecek gibi göründüğünü kaydetti.

“RUSYA EN BÜYÜK MÜŞTERİSİNİ KAYBETTİ”

Rusya’nın Ukrayna savaşı öncesi enerji sisteminin köşe taşlarından bir tanesi olduğunu ve savaşın başladığı 24 Şubat’tan önce dünyanın en büyük enerji ihracatçısı olduğunu söyleyen Birol, “Avrupa Rusya için ne kadar önemliyse Rusya da Avrupa için o kadar önemliydi” ifadelerini kullandı.

Birol Rusya’nın açık ara en büyük müşterisini kaybettiğini ve bunu hemen başka müşterilerle ikame etmenin kolay olmadığını belirtirken uluslararası petrol şirketlerinin Rusya’dan çekiliyor olmasının bir üretim krizi yaratacağı uyarısında bulundu.

TÜRKİYE’DEKİ GAZ MERKEZİ İÇİN İLK KEZ TARİH AÇIKLANDI

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Türkiye’nin Rusya ile olan gaz merkezi anlaşması Avrupa’da büyük yankı uyandırmıştı. Konuya ilişkin son açıklama Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak’tan geldi. Novak, "Türkiye'de potansiyel bir doğal gaz merkezi kurulmasına ilişkin karar 2023'te alınacak" diyerek doğal gaz merkeziyle ilgili ilk tarihi verdi.

İŞTE PETROL FİYATLARI İÇİN KURUMLARIN TAHMİNLERİ…

ABD'nin önde gelen bankalarından Bank of America, 2022 yılı için petrol fiyat tahminini 104,48 dolar olarak açıkladı. Dev banka 2023 petrol tahmini içinse varil başına 100 dolar olarak duyurdu.

ANZ Research analistleri ise petrol fiyatının 2022'de ortalama 113,80 dolar ve 2023'te 104,50 dolar olabileceğini ifade etti.

Fitch Solutions ise fiyatların bu yıl ortalama 100 dolar olacağını ve 2023'te 81 dolara geri çekileceğini tahmin etti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) petrol fiyatlarının 2022'de ortalama 95,74 dolar, 2023'te de 88,58 dolar olmasını bekliyor.

Trading Economics petrolün 2022 son çeyreğinde ortalama 88,58 dolardan işlem görmesini ve 12 aylık dönemde 99,87 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Petrol

En Çok Okunan Haberler

Sahte doktor Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Cezaevinde bakın ne istemiş

Sahte doktor Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Cezaevinde bakın ne istemiş

Memur ve emekli zamları için kritik tarih!

Memur ve emekli zamları için kritik tarih!

Cristiano Ronaldo ''Evet'' dedi, Fenerbahçe taraftarı bayram etti!

Cristiano Ronaldo ''Evet'' dedi, Fenerbahçe taraftarı bayram etti!

Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Fiyat 150 binin üstüne çıkacak

Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Fiyat 150 binin üstüne çıkacak

Gören şaşkına dönüyor! Vatandaşlar isyan etti, fark dudak uçuklattı

Gören şaşkına dönüyor! Vatandaşlar isyan etti, fark dudak uçuklattı

Asgari ücret zammıyla o paralar da artıyor! Tek tek hesaplandı

Asgari ücret zammıyla o paralar da artıyor! Tek tek hesaplandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Flaş fırsat: Çok sevilen o robot süpürgede 2500 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Flaş fırsat: Çok sevilen o robot süpürgede 2500 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.