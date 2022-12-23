Korkutan petrol ve doğal gaz uyarısı: Büyük kriz kapıda… Borç girdabına girmek üzereler

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol enerji krizi ve önümüzdeki dönem enerji maliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Enerji ithal eden birçok ülkenin dış borç girdabına girmek üzere olduğunun altını çizen Birol, bunun dünya ekonomisi için son derece riskli bir duruma sebebiyet verebileceğine dikkat çekti.

Avrupa’da Rusya kaynaklı yaşanan enerji krizine de değinen Birol Avrupa’nın motor gücü olan büyük ülkelerin enerjiyle ilgili bir özeleştiri yapması gerektiğini ve tedarik ettiği enerjinin büyük kısmını yıllarca neden tek bir ülkeye bağladıklarını sorgulamaları gerektiğini belirtti. Kıtanın şu anda bu kararın cezasını çektiğini belirten Birol büyük bir sürpriz olmaz ise bu kışın biraz yara bere alarak atlatılabilecek gibi göründüğünü kaydetti.

“RUSYA EN BÜYÜK MÜŞTERİSİNİ KAYBETTİ”

Rusya’nın Ukrayna savaşı öncesi enerji sisteminin köşe taşlarından bir tanesi olduğunu ve savaşın başladığı 24 Şubat’tan önce dünyanın en büyük enerji ihracatçısı olduğunu söyleyen Birol, “Avrupa Rusya için ne kadar önemliyse Rusya da Avrupa için o kadar önemliydi” ifadelerini kullandı.

Birol Rusya’nın açık ara en büyük müşterisini kaybettiğini ve bunu hemen başka müşterilerle ikame etmenin kolay olmadığını belirtirken uluslararası petrol şirketlerinin Rusya’dan çekiliyor olmasının bir üretim krizi yaratacağı uyarısında bulundu.

TÜRKİYE’DEKİ GAZ MERKEZİ İÇİN İLK KEZ TARİH AÇIKLANDI

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Türkiye’nin Rusya ile olan gaz merkezi anlaşması Avrupa’da büyük yankı uyandırmıştı. Konuya ilişkin son açıklama Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak’tan geldi. Novak, "Türkiye'de potansiyel bir doğal gaz merkezi kurulmasına ilişkin karar 2023'te alınacak" diyerek doğal gaz merkeziyle ilgili ilk tarihi verdi.