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Son dakika | Rusya bir kez daha Türkiye'yi adres gösterdi; 'doğal gaz merkezi' için ilk kez tarih verdi! Putin'in teklifi dünyada yankı uyandırmıştı

23.12.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'yi gaz merkezi haline getirme önerisinin ardından Rusya'dan konuyla ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Başbakan Yardımcısı Novak, Türkiye'de oluşturulması planlanan gaz merkezinin gaz fiyatlandırma mekanizması için araçlar sağlayabileceği düşüncesini dile getirdi. Novak ayrıca doğal gaz merkezi için de tarih de verdi.

Son dakika | Rusya bir kez daha Türkiye'yi adres gösterdi; 'doğal gaz merkezi' için ilk kez tarih verdi! Putin'in teklifi dünyada yankı uyandırmıştı

Son dakika haberi: Birçok ülkeyi etkilemesi beklenen doğal gaz merkezinin Türkiye'de oluşturulması bekleniyor. Söz konusu teklif Rusya lideri Putin'den gelmişti. Putin'den sonra bir açıklama da Başbakan Yardımcısı Novak'tan geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GAZ REFERANS FİYATLARI ÜLKEMİZDE BELİRLENECEK

Putin, "Avrupalı tüketiciler için doğal gaz fiyatı büyük oranda Türkiye'deki merkezde belirlenecek. Avrupa'nın kendi merkezlerinde olanlar çılgınca" diyerek teklifini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

"Amacımız, ülkemizi en kısa sürede doğalgaz referans fiyatının oluştuğu küresel bir merkez haline dönüştürmektir. Değerli dostum sayın Putin'le önemli görüşmelerimiz oldu. Adımlarımızı attık, atıyoruz. Ülkemizi gaz referans fiyatının belirlendiği ülke yapacağız. Böylece, özellikle Trakya doğal gazda, LNG'de bir hub haline gelecektir. Halen toplamda 20 milyar dolarlık yatırımın sürdüğü nükleer güç enerjisini de bu tabloya eklediğimizde artık enerji alanında bambaşka bir seviyeye yükseleceğiz."

İLK KEZ TARİH VERİLDİ!

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, konuyla ilgili açıklamasında "Türkiye'deki gaz merkezi, gaz fiyatlandırma mekanizması için araçlar sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

Novak, "Türkiye'de potansiyel bir doğal gaz merkezi kurulmasına ilişkin karar 2023'te alınacak" diyerek doğal gaz merkeziyle ilgili ilk tarihi de verdi.

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"ANKARA VE DİĞER YABANCI MESLEKTAŞLARIMIZLA GÖRÜŞÜYORUZ"

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Türkiye'de gaz dağıtım merkezi kurulması konusuna değinirken şunları ifade etmişti:

"Ülkemiz, Karadeniz bölgesinin ekonomik potansiyelini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Avrupa Birliği’nden kimsenin soruşturmadığı kuzey akım boru hatlarına sabotajlarla bağlantılı olarak kuzeyden Rus gazının taşınması durdu. Bu koşullar altında ilgili tüm alıcılara Karadeniz üzerinden tedarik sağlıyoruz. Türkiye’de bir gaz dağıtım merkezi oluşturulması konusunda Ankara ve diğer yabancı meslektaşlarımızla görüşüyoruz."

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