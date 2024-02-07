Köyde tek başına… TÜİK açıkladı çarpıcı gerçek ortaya çıktı: Türkiye’de bu durumda 3 kişi var!

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan kişi sayısının en fazla olduğu il, 15 milyon 655 bin 924 kişiyle ülkenin toplam nüfusunun yüzde 18,4'ünü barındıran İstanbul olurken en az olduğu şehir ise 86 bin 47 ile Bayburt olarak belirlendi. Köy ve beldelerde yaşayan nüfusun en yüksek olduğu il 292 bin 980 kişi ile Afyonkarahisar, en düşük olduğu şehir 31 bin 419 kişi ile Tunceli oldu.