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  4. Köyde tek başına… TÜİK açıkladı çarpıcı gerçek ortaya çıktı: Türkiye’de bu durumda 3 kişi var!

Köyde tek başına… TÜİK açıkladı çarpıcı gerçek ortaya çıktı: Türkiye’de bu durumda 3 kişi var!

07.02.2024 13:28 | Son Güncelleme:
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Geçim sıkıntısı, tarım ve hayvancılığın giderek azalması köyde kente göçü de son yıllarda iyice hızlandırırken bu durum TÜİK’in açıkladığı rakamlarda da gözler önüne serildi. Türkiye nüfusunun sadece yüzde 7'si belde ve köylerde yaşamını sürdürürken ülke genelinde bulunan 3 köyde ise sadece birer kişi yaşıyor. İşte TÜİK açıkladığı rapordaki çok çarpıcı o detay…

Köyde yalnız yaşayan insanlar gündem yarattı. Geçen yıl sonu itibarıyla Bitlis'in merkez ilçesine bağlı Kayalıbağ, Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Çattepe ve Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Ağaçyurdu köyleri 1'er kişiyle en az insanın yaşadığı yerler olarak kayıtlara geçti. Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü, 6 bin 64 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık köyü olarak kaydedildi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Türkiye'de nüfusun yüzde 93'ü il ve ilçe merkezlerinde ikamet ederken belde ve köylerde yaşayan nüfusun oranı yüzde 7 olarak hesaplandı, üç köyde ise sadece kayıtlı birer kişinin yaşadığı belirlendi. AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülke nüfusu Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'te bir önceki yıla kıyasla 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet eden kişi sayısı 79 milyon 399 bin 292 olarak kayıtlara geçti.

KÖY VE BELDEDE YAŞAYANLARIN SAYISI 6 MİLYONA YAKLAŞTI

KÖY VE BELDEDE YAŞAYANLARIN SAYISI 6 MİLYONA YAKLAŞTI

Toplam nüfus içinde il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2022'de yüzde 93,4 iken 2023'te yüzde 93'e geriledi. 30 büyükşehir dışındaki illerdeki belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 6,6'dan yüzde 7'ye yükseldi. Geçen yıl belde veya köylerde yaşayanların sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5,4 artışla 5 milyon 973 bin 85 kişi olarak belirlendi. Bu rakam 2022 itibarıyla 5 milyon 666 bin 274 düzeyindeydi.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan kişi sayısının en fazla olduğu il, 15 milyon 655 bin 924 kişiyle ülkenin toplam nüfusunun yüzde 18,4'ünü barındıran İstanbul olurken en az olduğu şehir ise 86 bin 47 ile Bayburt olarak belirlendi. Köy ve beldelerde yaşayan nüfusun en yüksek olduğu il 292 bin 980 kişi ile Afyonkarahisar, en düşük olduğu şehir 31 bin 419 kişi ile Tunceli oldu.

27 KÖYDE 10 VEYA DAHA AZ KİŞİ YAŞIYOR

27 KÖYDE 10 VEYA DAHA AZ KİŞİ YAŞIYOR

Türkiye genelinde 10 veya daha az kişinin ikamet ettiği köy sayısı 27 olarak tespit edildi. 1000 veya daha fazla nüfusa sahip köy sayısı 514 olarak kayıtlara geçti. Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Bostanbükü, 6 bin 64 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık köyü olarak dikkati çekti.

Burasını, Uşak'ın merkez ilçesindeki Mende köyü 5 bin 511 kişi, Kırklareli'nin merkez ilçesindeki Karakoç köyü 5 bin 494 kişi, Yalova'nın merkez ilçesindeki Samanlı köyü 5 bin 457 kişi ve Adıyaman'ın merkez ilçesindeki Taşpınar köyü 5 bin 154 kişiyle takip etti.

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Anahtar Kelimeler:
köy nüfus tüik
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