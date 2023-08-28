Kredi alacaklar dikkat, tablo netleşti! İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank güncel kredi faiz oranları

Kredi faiz oranları 24 Ağustos 2023 Perşembe günü açıklanan Merkez Bankası faiz kararı sonrası belli oldu. Bilindiği üzere, Hafize Gaye Erkan yönetimindeki PPK, yeni üyeleriyle gerçekleştirdiği ilk toplantıda politika faizi olan 1 hafta vadeli repo faizi oranını 500 baz puan yükseltti. Böylece faiz oranı yüzde 25 seviyesine çıktı. Kredi faiz oranları internette araştırılıyor. İşte, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve Akbank kredi faiz oranları...