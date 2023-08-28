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Kredi alacaklar dikkat, tablo netleşti! İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank güncel kredi faiz oranları

28.08.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı için geçtiğimiz Perşembe günü yapıldı. Bankanın politika faiz oranını yüzde 25'e artırması sonrası bankaların yeni kredi faiz oranları ise merak konusu oldu. Peki, hangi banka ne kadar kredi veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank ne kadar faiz veriyor? Banka banka tüketici, konut, taşıt kredisi oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, bankaların güncel kredi faiz oranları...

Kredi faiz oranları 24 Ağustos 2023 Perşembe günü açıklanan Merkez Bankası faiz kararı sonrası belli oldu. Bilindiği üzere, Hafize Gaye Erkan yönetimindeki PPK, yeni üyeleriyle gerçekleştirdiği ilk toplantıda politika faizi olan 1 hafta vadeli repo faizi oranını 500 baz puan yükseltti. Böylece faiz oranı yüzde 25 seviyesine çıktı. Kredi faiz oranları internette araştırılıyor. İşte, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve Akbank kredi faiz oranları...

2023 GÜNCEL TÜKETİCİ, KONUT VE TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Acil ihiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar tüketici, konut, taşıt kredisinde en uygun oranı belirlemek için bankaları karşılaştırıyor. Yeni tablo netleşti.


ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 2,69

Taşıt kredisi: 2,54

Konut kredisi: 2,19


HALKBANK FAİZ ORANLARI

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 2,89

Taşıt kredisi: 2,69

Konut kredisi: 2,19

AKBANK FAİZ ORANLARI

AKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 2,94-3,04

Taşıt kredisi: 4,89

Konut kredisi: 2,99

TÜRKİYE İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

TÜRKİYE İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 2,95-3,35

Taşıt kredisi: 3,49

Konut kredisi: 2,85

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Akbank Halkbank VakıfBank Ziraat Bankası kredi faiz oranları

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