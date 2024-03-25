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Kredi çekmek hayal oldu! 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin geri ödemesini gören vazgeçiyor... Aylık taksidi bakın ne kadar oldu?

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
25.03.2024 15:18
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Kredi faizleri aldı başını gitti. Her geçen gün artan faiz oranlarıyla birlikte kredi çekmek neredeyse hayal oldu. Bankalar, özellikle ihtiyaç kredisinin faiz oranlarında son günlerde artışa gitti, öyle ki 100 bin TL'lik bir ihtiyaç kredisinin geri ödemesini gören vatandaşlar, bankanın kapısından giremez oldu. Toplamda 50 bin TL'lik geri ödemeyi görenler "Bankaya 'ben çektim yarısını da sana vereyim' diyoruz" yorumunda bulunuyor. Peki 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin aylık taksidi ne kadar?

Faizlerdeki artış oranları vatandaşın cebini etkilemeye devam ediyor. Kredi çekerek ihtiyacını karşılamak isteyenler ise artık neredeyse banka kapısından içeri giremiyor. Çünkü artan faiz oranları kredi çekmek isteyenleri zor durumda bırakıyor. Son artışla beraber 100 bin liralık bir kredinin geri ödemesi 50 bin liradan fazla. İşte kredi faizlerindeki son durum...

Yerel Seçim 2024

2023'te 100 bin lira kredi çeken bir kişi ortalama 121 bin lira olarak geri ödeme yapıyordu.

2024 yılıyla beraber faizler arttı. Faizlerdeki yukarı yönlü gidişat kredi çekenlerin ödediği faizi de artırdı.

İki bankanın kredi faizleri karşılaştırıldığında ortaya çıkan fark da vatandaş için korkutucu oluyor.

En uygun bankadan 100 bin kredi çekmek isteyen vatandaş 12 ay yani 1 yıl için yüzde 3,99 faiz oranıyla karşılaşıyor. Bu kredinin toplam faizi 36 bin 822 lira olurken aylık ödemesi 11 bin 401 olarak belirleniyor.

Toplam maliyeti 137 bin lirayı aşan kredinin yıllık maliyet oranı yüzde 85 oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
ihtiyaç kredisi kredi
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