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Kredi kartı düzenlemesi için tarih ortaya çıktı: Fatih Altaylı’dan olay yorum! ‘Vatandaş acı çekecek’ diyerek anlattı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
12.02.2024 11:35 | Son Güncelleme:
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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyon raporu toplantısında kredi kartı harcamalarındaki yükselişin önüne geçmek için çalışma başlattıklarını, bu konuda birkaç fikirlerinin olduğunu söylemişti. Kredi kartı taksit sınırlaması için kulislerde tarih konuşulmaya başlanırken, Gazeteci Fatih Altaylı düzenlemelerin seçim sonrasında olacağını açıkladı. Altaylı olay bir yorumda da bulunarak, “Vatandaş bayağı bir acı çekecek. Yazın yediğin hurmalarla ilgili güzel bir tabir vardır” dedi.

Kabine Toplantısı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda (TCMB) başkan değişiminin ardından ilk kez gerçekleştirilecek. Masada enflasyona karşı alınabilecek önlemler de yer alacak. Bu kapsamda özellikle artan kullanımına karşı bir süredir önlem getirileceği konuşulan kredi kartı sınırlaması için de kulislerde seçim sonrası işaret ediliyor.

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FATİH ALTAYLI ‘KREDİ KARTINA ÖNLEM ZORUNLU’ DEDİ

FATİH ALTAYLI ‘KREDİ KARTINA ÖNLEM ZORUNLU’ DEDİ

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Gazeteci Fatih Altaylı kredi kartı kullanımının bankacılık için de bir risk oluşturduğunu dile getirdi. Ben adliyeye sık sık gittiğim için biliyorum. İcra takip dosyalarında muazzam bir birikme var. Kredi kartlarında icralık olma durumunda da büyük artış olduğu söyleniyor.

Bunu yapmak zorundalar, yapmamaları mümkün değil. Asıl tedbirleri seçimden sonra alacaklar. Almak zorundalar, almaları da yanlış değil. Vatandaş bayağı bir acı çekecek. Yazın yediğin hurmalarla ilgili güzel bir tabir vardır” ifadelerini kullanarak kredi kartı sınırlamasında tarihi açıkladı.

KREDİ KARTI BORÇLARI BİR YILDA 2,7 KAT ARTTI

KREDİ KARTI BORÇLARI BİR YILDA 2,7 KAT ARTTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Aralık 2023 raporuna göre, 2022 yılına göre bireysel kredi ve kredi kartı borçlarındaki toplam artış yüzde 80'i buldu. Kredi kartı borçları aynı dönemde yaklaşık 2,7 kat büyüdü.

Bireysel kredi kartı harcamalarının 507 milyar lirasını yani yüzde 43'ünü ise taksitli kart harcamaları oluşturdu. Taksitli bireysel kredi kartı harcamaları 2022 sonunda yaklaşık 220 milyar liraydı.

TCMB BAŞKANI KARAHAN: “BİRKAÇ FİKRİMİZ VAR, ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR”

TCMB BAŞKANI KARAHAN: “BİRKAÇ FİKRİMİZ VAR, ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR”

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan geçtiğimiz hafta yılın ilk enflasyon raporunda, kredi kartına düzenleme yapılacağına ilişkin, “Aralık ayında kredi kartı harcamalarında yükselme oldu. Bunu not ettik, farkındayız. Bunun geçici olup olmadığı henüz çok net değil.

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı
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