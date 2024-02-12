Kredi kartı düzenlemesi için tarih ortaya çıktı: Fatih Altaylı’dan olay yorum! ‘Vatandaş acı çekecek’ diyerek anlattı

FATİH ALTAYLI ‘KREDİ KARTINA ÖNLEM ZORUNLU’ DEDİ

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Gazeteci Fatih Altaylı kredi kartı kullanımının bankacılık için de bir risk oluşturduğunu dile getirdi. Ben adliyeye sık sık gittiğim için biliyorum. İcra takip dosyalarında muazzam bir birikme var. Kredi kartlarında icralık olma durumunda da büyük artış olduğu söyleniyor.