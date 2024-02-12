Kredi kartı düzenlemesi için tarih ortaya çıktı: Fatih Altaylı’dan olay yorum! ‘Vatandaş acı çekecek’ diyerek anlattı

Kabine Toplantısı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda (TCMB) başkan değişiminin ardından ilk kez gerçekleştirilecek. Masada enflasyona karşı alınabilecek önlemler de yer alacak. Bu kapsamda özellikle artan kullanımına karşı bir süredir önlem getirileceği konuşulan kredi kartı sınırlaması için de kulislerde seçim sonrası işaret ediliyor.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Gazeteci Fatih Altaylı kredi kartı kullanımının bankacılık için de bir risk oluşturduğunu dile getirdi. Ben adliyeye sık sık gittiğim için biliyorum. İcra takip dosyalarında muazzam bir birikme var. Kredi kartlarında icralık olma durumunda da büyük artış olduğu söyleniyor.
Bunu yapmak zorundalar, yapmamaları mümkün değil. Asıl tedbirleri seçimden sonra alacaklar. Almak zorundalar, almaları da yanlış değil. Vatandaş bayağı bir acı çekecek. Yazın yediğin hurmalarla ilgili güzel bir tabir vardır” ifadelerini kullanarak kredi kartı sınırlamasında tarihi açıkladı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Aralık 2023 raporuna göre, 2022 yılına göre bireysel kredi ve kredi kartı borçlarındaki toplam artış yüzde 80'i buldu. Kredi kartı borçları aynı dönemde yaklaşık 2,7 kat büyüdü.
Bireysel kredi kartı harcamalarının 507 milyar lirasını yani yüzde 43'ünü ise taksitli kart harcamaları oluşturdu. Taksitli bireysel kredi kartı harcamaları 2022 sonunda yaklaşık 220 milyar liraydı.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan geçtiğimiz hafta yılın ilk enflasyon raporunda, kredi kartına düzenleme yapılacağına ilişkin, “Aralık ayında kredi kartı harcamalarında yükselme oldu. Bunu not ettik, farkındayız. Bunun geçici olup olmadığı henüz çok net değil.