Kredi kartı harcamalarıyla ilgili dikkat çeken adım! 'Nakit avansta taksit sınırı düşürüldü' iddiası

Bir süredir konuşulan ‘kredi kartı kullanımı sınırlandırılacak’ iddiaları hakkında bankalardan herkesi ilgilendiren bir adım geldi. Son dönemde kredi kartı harcamalarıyla ilgili seçim sonrasında sınırlayıcı bir adım geleceği söyleniyordu ancak seçim öncesinde bir adım atıldı.



