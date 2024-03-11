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  4. Kredi kartı harcamalarıyla ilgili dikkat çeken adım! 'Nakit avansta taksit sınırı düşürüldü' iddiası

Kredi kartı harcamalarıyla ilgili dikkat çeken adım! 'Nakit avansta taksit sınırı düşürüldü' iddiası

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
11.03.2024 18:23
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Enflasyonla mücadele kapsamında kredi kartlarına yönelik peş peşe açıklamalar gelmişti. Kredi kartlarıyla ilgili düzenleme sinyali verilmişti. Bugün bankalardan dikkat çeken bir adımın geldiği, nakit avansta taksit sayısı limitinin üçe düşürüldüğü iddia edildi.

Bir süredir konuşulan ‘kredi kartı kullanımı sınırlandırılacak’ iddiaları hakkında bankalardan herkesi ilgilendiren bir adım geldi. Son dönemde kredi kartı harcamalarıyla ilgili seçim sonrasında sınırlayıcı bir adım geleceği söyleniyordu ancak seçim öncesinde bir adım atıldı.


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Bankaların kredi kartından nakit avansta taksit sayısını bugün itibarıyla üçe kadar düşürdüğü iddia edildi. Geçen ay bankalar nakit avansta 12'ye kadar taksit yapıyordu.

Sözcu'nün haberine göre;  bankacılık kaynakları, en ucuz finansman kaynağı olarak görüldüğü için kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarının yoğun olarak kullanıldığını belirtti.

Bankalara nakist avansta taksit sınırına dair Merkez Bankası'ndan (TCMB) bir yazılı talimat gitmediği, sözlü yönlendirme yapıldığı aktarıldı.

Yılın ilk 9 haftasında TL krediler yüzde 5,5 artarken kredi kartı harcamalarında artış oranı yüzde 13,8'e ulaşmıştı.

Şubat enflasyonunun beklentileri aşması üzerine TCMB geçen hafta ilave sıkılaşma adımlarını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı banka
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