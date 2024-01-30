Kredi kartı ile altın, döviz, kripto para alanlara yakın takip! Bankalar ekstreleri inceledi, yazı gönderdi: Her an kredi kartlarınızı kapatabilirler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 19 Ocak 2024 haftası itibarı ile bireysel kredi kartı hacmi, 1 trilyon 172 milyar lira. Geçen yıl aynı dönemde bu tutar 459 milyar lira seviyesindeydi. Bireysel kredi kartı hacminde bir yıllık artış, yüzde 155 oldu.

KREDİ KARTI LİMİT ARTIRIMINA SET

Milliyet’ten Mithat Yurdakul’un aktardığı haberde, Hazine ve Bakanlığı’na Mehmet Şimşek’in getirilmesiyle birlikte, enflasyonla mücadelede bireysel harcamaların ve kredi kartı kullanımının azaltılması öncelikli hedef olarak belirlenirken, geçtiğimiz dönemde kredi kartlarıyla ilgili bir dizi düzenleme hayata geçti.



