Kredi kartı ile online alışverişte rota değişti! 12 bin liralık ürün 6 bin lira, 6 bin liralık ürün ise 3 bin lira…

12 BİN LİRALIK ÜRÜN 6 BİN LİRAYA SATILIYOR

Türkiye’de satış yapan esnaflar yurt dışı online alışverişlerdeki artış ile ilgili ise durumu Show Haber muhabirine şu sözlerle özetledi:



"Örnek bir ayakkabı vereyim 10 bin ila 12 bin lira bandında ama yurt dışında 6- 7 bin lira bandında alıyorsunuz. Ortalama ya da deri bir ürün olan ayakkabı 2 bin lira – 2 bin 500 lira civarındayken internet sitesinde yurt dışında bu ürün yüzde 30- 40 daha ucuz olabiliyor."