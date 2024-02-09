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Kredi kartı ile online alışverişte rota değişti! 12 bin liralık ürün 6 bin lira, 6 bin liralık ürün ise 3 bin lira…

Taner Şahin Taner Şahin Mynet Haber Müdürü
09.02.2024 08:25 | Son Güncelleme:
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Kredi kartı ile yapılan online alışverişte son dönemde rota değişerek yurt dışı çılgınlığı yaşanmaya başladı. Yapılan araştırmaya göre yurt dışından alışveriş rakamı bir önceki yıla göre yüzde 135 arttı. Nedeni ise aynı ürünün etiket fiyatının Türkiye'de neredeyse iki katına çıkması oldu. Vergi oranlarındaki artış nedeniyle aynı ürün yurt dışında çok daha ucuza alınabiliyor. İşte detaylar…

Vatandaşlar artık yurt dışından online sipariş vererek aynı marka ürünü daha ucuza getiriyorlar. Pandemi ile beraber hayatımızın merkezine oturan online satış sistemi artık rotasını yurt dışına çevirmiş durumda. Öyle ki bankalar arası kart merkezinin 2023 verilerine göre kredi kartıyla yurt dışından online alışverişler bir önceki yıla göre yüzde 135 artış gösterdi.

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Önceki yıl 48.8 milyar lira olan yurt dışı online alışveriş harcaması bu yıl 115 milyar lirayı gördü. En çok rağbet edilen ürünler ise genelde küçük ev aletleri ve elektronik eşyalar oldu. Yurt dışından yapılan alışveriş özellikle bilinen marka ürünlerde artış gösterdi. İnsanlar artık “Yurt dışından alışveriş yapıyorum. Belli markalar dünyaca ünlü markalar daha uyguna yurt dışından alınabiliyor” diyerek alışverişteki rotasını ülke dışına çevirdi.

12 BİN LİRALIK ÜRÜN 6 BİN LİRAYA SATILIYOR

12 BİN LİRALIK ÜRÜN 6 BİN LİRAYA SATILIYOR

Türkiye’de satış yapan esnaflar yurt dışı online alışverişlerdeki artış ile ilgili ise durumu Show Haber muhabirine şu sözlerle özetledi:

"Örnek bir ayakkabı vereyim 10 bin ila 12 bin lira bandında ama yurt dışında 6- 7 bin lira bandında alıyorsunuz. Ortalama ya da deri bir ürün olan ayakkabı 2 bin lira – 2 bin 500 lira civarındayken internet sitesinde yurt dışında bu ürün yüzde 30- 40 daha ucuz olabiliyor."

Ben de şu an burada 6 bin liraya aldığım bir montu sitesinde yani yurt dışındaki sitesinde 3 bin liraya alabiliyorum yarı yarıya fark edebiliyor.

PEKİ AYNI ÜRÜN TÜRKİYE’DE NEDEN DAHA PAHALI?

PEKİ AYNI ÜRÜN TÜRKİYE’DE NEDEN DAHA PAHALI?

Peki yurt dışındaki ki bir ürün Türkiye'ye geldiğinde neden daha pahalıya satılıyor? Öncelikle gümrük vergisi var, Türkiye'ye girdiğinde bir gümrük vergisi uygulanıyor ardından KDV ekleniyor en sonunda da satıcının elde edeceği kazanç eklenmiş oluyor. Durum böyle olunca da aradaki makas açılıyor.

YURT DIŞINDAN ALINAN ÜRÜNDE YAŞANAN ZORLUKLAR

YURT DIŞINDAN ALINAN ÜRÜNDE YAŞANAN ZORLUKLAR

Peki yurt dışından alınan ürünlerde ne gibi sorunlarla karşı karşıya kalınıyor? Alınan ürün kısa sürede tüketicinin eline ulaşamıyor. Bekleme süreleri 2 aya kadar çıkabiliyor. Ayrıca alınan ürünün bedenlerinde sıkıntı yaşanabiliyor. Yurt dışındaki bedenlerde Türkiye’ye göre farklılıklar yaşanabiliyor. Üründe yaşanan herhangi bir sıkıntıda iade sürecinde de zorluklar yaşanabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı online alışveriş haberler yurt dışı
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