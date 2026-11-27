Emeklilere ek zam için son dakika haberleri gelmeye devam ederken; milyonlar ise Emekliye ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? sorularına yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası çalışmalara hız verilirken, gözler bugün Beştepe'deki 'emekli zammı' toplantısında olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığındaki toplantıya ekonomi yönetimi ile AK Parti yöneticileri katılacak.

EMEKLİYE EK ZAM MASADA OLACAK

Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığının teknik hazırlıklarını yaptığı ek zamla ilgili çalışma masaya yatırılacak. Edinilen bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda yapılan emekli zammı çalışması için alternatifli öneriler ve buna göre ortaya çıkacak maliyetler hazırlandı.

800 MİLYAR LİRALIK KAYNAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; bütçede emekliler için 700-800 milyar liralık bir kaynak öngörüldüğünü belirten AK Parti kurmayları “Hedefimiz bu kaynağın emekliler arasında en adaletli şekilde dağıtılması” dedi.

'PRİM GÜN SAYISI' DETAYI

Bu dağılımda emeklilikteki toplam prim gün sayısının belirleyici olacağı belirtiliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

AK Parti kulislerinde en düşük emekli aylığının yaklaşık 30 bin lira civarında olacağı değerlendirmesi yapılırken, ek zamda ‘çalışan-çalışmayan emekli’ ayrımı yapılması önerileri ise karşılık bulmuyor.

Şu anda 2,3 milyon civarında çalışan emekli var. Çalışmayan emeklilere daha fazla ek zam, çalışanlara daha düşük zam yapılmasının kayıt dışı çalışma riskini ortaya çıkaracağını ifade eden AK Partili bazı yöneticiler, emeklilerin prim gün sayıları dikkate alınarak zam oranlarının belirlenmesi gerektiği görüşünde.

ÇALIŞAN EMEKLİ DAHA AZ MI ZAM ALACAK?

AK Parti kaynakları “En düşük emekli aylıklarında her seferinde yapılan yasal düzenlemeler nedeniyle 3 bin 600 gün prim ödeyerek emekli olanlar ile 7-8 bin gün asgari ücretten prim ödeyenler de en düşük aylık alıyor. Bu büyük bir problem. Böyle bir durumda kimseyi sistemde tutamazsınız, çünkü çalışmaya devam edip çok prim ödemenin bir anlamı kalmıyor” değerlendirmesini yaptı. Bu nedenle prim gün sayıları dikkate alınarak kademeli bir ek zam uygulamasının hayata geçirilmesi yüksek ihtimal olarak görülüyor.

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BÜTÇE SONRASI YASALAŞTIRILACAK

Emeklilere ilişkin ek zam düzenlemesi konusunda hazırlanacak kanun teklifi 2027 bütçe görüşmelerinin ardından Meclis gündemine getirilecek. Bütçenin Genel Kurul’daki görüşmeleri 7 Aralık 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Aralık 2026 Pazar günü sona erecek. Bu nedenle ek zam düzenlemesinin bu tarihten sonra Meclis’te yasalaştırılması hedefleniyor. Yılbaşı öncesinde çıkarılacak yasa kapsamında, emekliler ocak maaşlarını hem enflasyon oranındaki artış hem de yapılacak ek zamla birlikte alacak.