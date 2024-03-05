Kredi kartı limitlerine düzenleme sinyali! Mehmet Şimşek adımları tek tek sıraladı: Detaylar netleşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kredi kartlarına sınırlama için herhangi bir çalışmalarının olmadığını söyledi. Ancak kredi kartı limitlerinde gerçekçi ve bütünlük arz eden bir yapının olması gerektiğini dile getirdi. Şimşek açıklamasında, “Yaptığımız, sonuçlandırdığımız bir çalışma yok. Önümüzdeki dönemde hiçbir sürpriz yapmadan, piyasaları bozmadan bu konuları çalışacağız. Burada önemli olan bankaların kurallara uyması. Limit belirlerken, gerçekten gerçekçi beyan, belgeye dayalı olması. İkincisi bu limitlerin bütünlük arz etmesi. Yani her banka kendi kafasına göre bir limit belirlemesi şeklinde değil. O konulara çalışacağız” ifadelerini kullandı.
Şimşek’in ifadelerinin ardından bankalar kredi kartı limitlerine düzenleme yapacak mı? Kredi kartı faizleri daha da artar mı? soruları merak edilirken, konuyla ilgili tüm detayları Ekonomist Muhammet Bayram Milliyet’e anlattı:
“Kredi kartı limitleri ve kredi kartı taksit sınırlamasına ilişkin kamuoyunda bir beklenti mevcut, düzenlemenin ne yönde yapılacağı netleşmemiş olmakla birlikte devletimiz piyasaya çok fazla müdahale etmeden, enflasyonist ortamın etkilerini bertaraf etmek için bazı düzenlemeler yapacak.
Kredi limitlerine ilişkin de bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bazı vatandaşlarımız bir kredi kartından çekip diğer kredi kartına yatırmak suretiyle, harcamalarının çoğunu kredi kartları üzerinden yapmak sureti ile yaşamlarını devam ettiriyorlar. Bazı bankalar tarafından yüksek limit tahsil ediliyor. Burada risk sadece bankanın değil kişiler için de geçerli. Geliri düşükse ve gelirinin çok üzerinde kredi kartı limiti düzenlendiyse ve borcu varsa bu sarmala dönüşüyor. Vatandaşlar kredi kartı borçlarından dolayı sıkıntıya giriyor.
Kredi kartı limitlerine bir düzenleme yapılacak mı? Böyle bir düzenleme gereklidir. Bütün bankalardaki limitleri gözden geçirerek kişinin sahip olduğu mal varlığı gözden geçirilerek, kişinin halihazırdaki borçları gözden geçirilerek kredi kartı limitlerinin azaltılmasından ziyade bundan sonra artırılmaması yönünde çalışma yapılabilir.
Yüksek gelir grubundaki kişilerin kredi kartı harcaması yapmasını engelleyecek şekilde düzenleme yapılabilir. Lüks tüketim mallarına ilişkin taksit sınırlaması getirilebilir. İmkanı olan tek seferde almalı, taksit olmamalı.
Ben kredi kartı limitlerine genel bir düzenleme yapılacağını, borçlu olanın fazla borca girmemesi, geliri yüksek olanın da harcamalarının kontrol altına alınması için kredi kartı limitlerinde düzenleme yapılmasını, bunun geneli kapsamasını, tüm kazançlar ve borçlar dikkate alınarak yeni limit düzenlemesini bekliyorum.