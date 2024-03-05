Kredi kartı limitlerine düzenleme sinyali! Mehmet Şimşek adımları tek tek sıraladı: Detaylar netleşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kredi kartlarına sınırlama için herhangi bir çalışmalarının olmadığını söyledi. Ancak kredi kartı limitlerinde gerçekçi ve bütünlük arz eden bir yapının olması gerektiğini dile getirdi. Şimşek açıklamasında, “Yaptığımız, sonuçlandırdığımız bir çalışma yok. Önümüzdeki dönemde hiçbir sürpriz yapmadan, piyasaları bozmadan bu konuları çalışacağız. Burada önemli olan bankaların kurallara uyması. Limit belirlerken, gerçekten gerçekçi beyan, belgeye dayalı olması. İkincisi bu limitlerin bütünlük arz etmesi. Yani her banka kendi kafasına göre bir limit belirlemesi şeklinde değil. O konulara çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Şimşek’in ifadelerinin ardından bankalar kredi kartı limitlerine düzenleme yapacak mı? Kredi kartı faizleri daha da artar mı? soruları merak edilirken, konuyla ilgili tüm detayları Ekonomist Muhammet Bayram Milliyet’e anlattı:



