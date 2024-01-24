FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kredi kartına düzenleme yolda! Ekonomistler açıkladı, işte olası senaryolar

Kredi kartına düzenleme yolda! Ekonomistler açıkladı, işte olası senaryolar

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
24.01.2024 23:53 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyonla mücadele kapsamında bir dizi program hayata geçirilirken yeni adımların gelebileceği sinyali verildi. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar, kredi kartı kullanımındaki artışa dikkatleri çekerek kredi kartına düzenleme gelebileceğini ifade etti. Yapılan bu açıklama sonrasında ekonomistler kredi kartlarında yapılabilecek düzenlemeyle ilgili olası senaryoları açıkladı.

Enflasyon mücadele kapsamında hafta başında kredi kartlarına yönelik bir düzenleme yapılacağı sinyali verilmişti. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar, kredi kartı kullanımının arttığına dikkatleri çekerek "Enflasyona etkisini yönetmek gerekiyor" dedi. Yani kredi kartlarına kısıtlama gelebilir.


Keşfet

"KREDİ KARTI HARCAMALARINDA ARTIŞ GÖZE ÇARPIYOR"

"KREDİ KARTI HARCAMALARINDA ARTIŞ GÖZE ÇARPIYOR"

Orta Vadeli Programın dikkat çeken başlıklarından biriydi kredi kartlarına yönelik düzenlemeler. Son dillendiren Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar oldu. Çakar, "Kredi kartı harcamalarında artış göze çarpıyor. Bu konuda bir adım atılacağı kanaatindeyim" dedi.

SAYI 120 MİLYONA YAKLAŞTI

SAYI 120 MİLYONA YAKLAŞTI

Türkiye'de kredi kartı sayısı 120 milyona yaklaştı. Kredi kartı kullanımı da geçen yıla göre yüzde 124 arttı. Çakar, Haziran ayı itibarıyla kredi kullanımında yavaşlama, kredi kartı kullanımında ise artış olduğunu açıkladı. Çakar, "Enflasyona etkisini yönetmek açısından düzeleme olacağı kanaatindeyim" dedi.

İŞTE OLASI SENAYOLAR

İŞTE OLASI SENAYOLAR

Ekonomistlere göre kredi kartında düzenlemeler için öne çıkanlar faiz oranı, taksit sınırlaması ya da limit düzenlemesi. Ekonomistler kredi kartı kullanımını sınırlama açısından kredi kartı faizlerinin artırılabileceğini düşünüyor.

TAMAMEN KALDIRILABİLİR

TAMAMEN KALDIRILABİLİR

Kanal D Haber'in haberine göre taksit sayıları birçok üründe azaltıldı ancak bazı sektörlerde tamamen kaldırılması da konuşulanların arasında. Kişilere açılan kredi kartı limitinin düşürülmesinin yanı sıra asgari ödeme tutarlarının artırılması da gündemde.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon kredi kartı
En Çok Okunan Haberler
Başakşehir Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonu ceza sahasının içinde mi?

Başakşehir Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonu ceza sahasının içinde mi?

Gayrimenkulde fahiş fiyata neşter vuracak! Yeni uygulama geliyor, artık...

Gayrimenkulde fahiş fiyata neşter vuracak! Yeni uygulama geliyor, artık...

SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam sonrası Fatih Portakal'dan dikkat çeken açıklama! Canlı yayında rakam verdi

SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam sonrası Fatih Portakal'dan dikkat çeken açıklama! Canlı yayında rakam verdi

Çağlar Söyüncü transferini Beşiktaş bitirdi! Yılın transfer çalımı geldi...

Çağlar Söyüncü transferini Beşiktaş bitirdi! Yılın transfer çalımı geldi...

Bir dönem sona erdi, işte FOX TV'nin yeni ismi!

Bir dönem sona erdi, işte FOX TV'nin yeni ismi!

Bağ kur SSK emekli kök maaş tablosu değişti!

Bağ kur SSK emekli kök maaş tablosu değişti!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.