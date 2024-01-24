Kredi kartına düzenleme yolda! Ekonomistler açıkladı, işte olası senaryolar

TAMAMEN KALDIRILABİLİR

Kanal D Haber'in haberine göre taksit sayıları birçok üründe azaltıldı ancak bazı sektörlerde tamamen kaldırılması da konuşulanların arasında. Kişilere açılan kredi kartı limitinin düşürülmesinin yanı sıra asgari ödeme tutarlarının artırılması da gündemde.