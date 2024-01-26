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Kredi kartında alarm zilleri çalıyor, ekonomist Turgut'tan mart sonrası düzenleme sinyali! "Çok ciddi kararlar alınacağını düşünüyorum"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.01.2024 10:59 | Son Güncelleme:
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Bireysel kredi kartı borçları geçen yıla göre yüzde 157 artarak 1 trilyon 200 milyar liraya yükseldi. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar, kredi kartı kullanımındaki artışa dikkatleri çekerek kredi kartına düzenleme gelebileceğini söyledi. Çakar'ın açıklamalarını anımsatan ekonomist Doç. Dr. Murat Turgut düzenleme yapılamasından yana olduğunu belirterek, "Benim kanaatimi sorarsanız özellikle mart ayından sonra bununla ilgili çok ciddi kararlar alınabileceğini düşünüyorum." dedi.

BDDK verilerine göre 12 Ocak 2024 haftası itibarı ile bireysel kredi kartı hacmi 1 trilyon 192 milyar liraya yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde bu tutar 462 milyar 866 milyon lira düzeyindeydi. Bireysel kredi kartı hacminde artış yüzde 157 oldu. Kredi kartlarında alarm zilleri çalarkan düzenleme sinyali de geldi. Ekonomist Doç. Dr. Murat Turgut, hane halkının kredi kartı harcamalarına dikkat çekerek, "Ekonomiyi soğutmak istiyorsak bununla ilgili düzenleme yapmak zorundayız. Açıkçası benim kanaatimi sorarsanız özellikle mart ayından sonra bununla ilgili çok ciddi kararlar alınabileceğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.


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Ekonomist Turgut HaberTürk yayınında kredi kartı verilerini yorumladı. Turgut şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde ülke ekonomisinde yaşanan hızlı emisyon artışı, para arzının artışı ve ücretlerdeki nominal artış ister istemez insanları bir tüketim sarmalına sokmuş durumdaydı. Pandemi sonrasındaki 2 yıllık dönemi çok hızlı bir tüketim dönemi olarak tanımlıyorum. Böyle bir dönemde ister istemez hane halkının sorun yaşadığı dönemlerde kredi kartına başvuru da arttı. "

"Malumunuz kredi kartıyla ilgili bazı kısıtlamalar da vardı yani ücretin iki katını geçemeyecek toplam katının limit üstüne limit veremeyecek gibi kısıtlamalar vardı. Bu kısıtlamalar son derece esnek halde bulunuyor."

"HANE HALKI GELİRİNİN YETERSİZ KALDIĞI YERDE CİDDİ BİR KREDİ KARTI KULLANIMI VAR"

"HANE HALKI GELİRİNİN YETERSİZ KALDIĞI YERDE CİDDİ BİR KREDİ KARTI KULLANIMI VAR"

"Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Hane halkının tüketim harcamalarında yetersiz kaldığı, gelirin yetersiz kaldığı, noktada ciddi bir kredi kartı kullanımı var. Özel tüketim meselesi ekonominin yüzde 50'sini karşılıyor. Bunun da yüzde 50'si kredi kartıyla yapılıyor. Çok entresan bir tablo var ortada."

"MEVDUAT FAİZİ İLE KREDİ KARTI FAİZLERİ ARASINDA FARK OLUŞMAYA BAŞLADI"

"MEVDUAT FAİZİ İLE KREDİ KARTI FAİZLERİ ARASINDA FARK OLUŞMAYA BAŞLADI"

"Son birkaç aydır Merkez Bankası faiz artırım süreçlerinde şuna dikkat etti ve not etti. Yani insanlara şunu söyledi. Bankaların kredi kartı faiz oranlarıyla oynamasını engelledi. Biliyorsunuz kredi kartı faiz oranları belli bir noktaya geldi. Yüzde 3,5 - yüzde 4'e yakın şu anda onun üstüne çıkmadı yani. Bankalar kredi kartı faiz oranlarını Merkez Bankası faiz artışına rağmen yukarı çekmiyorlar. Özellikle son birkaç ayda gerçekten banka mevduat faiz oranlarıyla kredi kartlarının faiz oranlarını arasında ufak çaplı farklar oluşmaya başladı. Bu da insanları ister istemez daha çok kredi kartına yöneltmek durumunda kaldı."

"KREDİYE ERİŞİM ZORLAŞTI KART KULLANIMI ARTTI"

"KREDİYE ERİŞİM ZORLAŞTI KART KULLANIMI ARTTI"

"Krediye erişim zorlaştığı için kredi kartı kullanımı ister istemez arttı. Geçtiğimiz günlerde bir kamu bankamızın genel müdürü Alparsan Bey buna dikkat çekti. Bunlarla ilgili kısıtlamalar gelmesi gerektiğinden bahsetti. Bence çok doğru bir karar olur. Çünkü ekonomiyi soğutmak istiyoruz artık."

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı düzenleme
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