Kredi kartında alarm zilleri çalıyor, ekonomist Turgut'tan mart sonrası düzenleme sinyali! "Çok ciddi kararlar alınacağını düşünüyorum"

"MEVDUAT FAİZİ İLE KREDİ KARTI FAİZLERİ ARASINDA FARK OLUŞMAYA BAŞLADI"

"Son birkaç aydır Merkez Bankası faiz artırım süreçlerinde şuna dikkat etti ve not etti. Yani insanlara şunu söyledi. Bankaların kredi kartı faiz oranlarıyla oynamasını engelledi. Biliyorsunuz kredi kartı faiz oranları belli bir noktaya geldi. Yüzde 3,5 - yüzde 4'e yakın şu anda onun üstüne çıkmadı yani. Bankalar kredi kartı faiz oranlarını Merkez Bankası faiz artışına rağmen yukarı çekmiyorlar. Özellikle son birkaç ayda gerçekten banka mevduat faiz oranlarıyla kredi kartlarının faiz oranlarını arasında ufak çaplı farklar oluşmaya başladı. Bu da insanları ister istemez daha çok kredi kartına yöneltmek durumunda kaldı."