FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kredi kartıyla alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor! 'Bizim hakkımız' diyerek açıkladı: Ek komisyon... Camlara o yazıların asıldığını söyledi

Kredi kartıyla alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor! 'Bizim hakkımız' diyerek açıkladı: Ek komisyon... Camlara o yazıların asıldığını söyledi

25.03.2024 15:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde bankaların, pos cihazı kullanan üye işletmelerin komisyon oranlarını yükseltmesi tüketicilere de yansımaya başladı. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, bazı işletmelerin kredi kartı komisyon oranlarındaki artışı tüketicilere yansıttığını belirterek, "Kredi kartıyla alışveriş yaparken ek komisyon alan işletmeleri tespit ederek, yasal yollara başvuracağız. Tüketicilerin mağduriyetini gidermek için gereken her türlü adımı atacağız." dedi.

Bir süredir bankaların pos cihazı kullanan üye işletmelerin komisyon oranlarını artırması, vatandaşla işletme arasında alışveriş sürecine de etki etti. Kredi kartıyla alışveriş konusunda işletmelerin geliştirdiği yeni alışkanlıklar ortaya çıkarken Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, son dönemde kredi kartlarından alınan komisyonlara ilişkin şikayetlerde artış yaşandığını söyledi.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024

KREDİ KARTLARINDAKİ KOMİSYON ARTIŞINI TÜKETİCİLERE YANSITAN İŞLETMELERE TEPKİ

Kredi kartlarının kullanımının Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik ile belirlendiğine işaret eden Kılıç, "Bankalar, pos cihazı kullanan üye işletmelerin komisyon oranlarını son dönemde yükseltti. Bazı işletmeler kredi kartındaki komisyon artışını tüketicilere yansıtmaya başladı. Bu yasal değil. Komisyonsuz alışveriş bizim hakkımız." diye konuştu.

Kredi kartlarındaki komisyonun zaman zaman tüketiciler ile işletmeler arasında gerginliğe yol açtığına dikkati çeken Kılıç, bazı işletmelerin ise camlarına "Kredi kartı geçersizdir" ibaresi astığını bildirdi.

"YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ"

"YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ"

Kılıç, banka ile işletme arasındaki komisyon ücretinin tüketicilere yansıtılmasının mağduriyete ve hakların ihlaline neden olduğunu dile getirdi.

Kılıç şu şekilde değerlendirmelerde bulundu:

"Bu gelişmeler tüketici alışkanlıklarını da değiştiriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
kredi kartı komisyon
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan, maaş zamlarındaki gerçeği işaret etti

Erdoğan, maaş zamlarındaki gerçeği işaret etti

Kredi çekmek hayal oldu! 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin geri ödemesini gören vazgeçiyor... Aylık taksidi bakın ne kadar oldu?

Kredi çekmek hayal oldu! 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin geri ödemesini gören vazgeçiyor... Aylık taksidi bakın ne kadar oldu?

Hakan Fidan'ın sözleri tartışma konusu oldu!

Hakan Fidan'ın sözleri tartışma konusu oldu!

Kredi kartıyla alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor! Ek komisyon...

Kredi kartıyla alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor! Ek komisyon...

Emeklilerin hayallerini yıkacak açıklama!

Emeklilerin hayallerini yıkacak açıklama!

Emekli promosyonu başvuruları başladı!

Emekli promosyonu başvuruları başladı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.