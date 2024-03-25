Kredi kartıyla alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor! 'Bizim hakkımız' diyerek açıkladı: Ek komisyon... Camlara o yazıların asıldığını söyledi

Kredi kartlarının kullanımının Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik ile belirlendiğine işaret eden Kılıç, "Bankalar, pos cihazı kullanan üye işletmelerin komisyon oranlarını son dönemde yükseltti. Bazı işletmeler kredi kartındaki komisyon artışını tüketicilere yansıtmaya başladı. Bu yasal değil. Komisyonsuz alışveriş bizim hakkımız." diye konuştu.