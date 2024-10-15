FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kredi kartlarında 750 liralık ek vergi için geri adım! Tepkiler sonrası AK Parti harekete geçti: 100 bin lira sınırı değişebilir

Kredi kartlarında 750 liralık ek vergi için geri adım! Tepkiler sonrası AK Parti harekete geçti: 100 bin lira sınırı değişebilir

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
15.10.2024 06:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'nin hazırlamış olduğu yeni kanun teklifinde yer alan maddeler arasında kredi kartlarından alınması planlanan 750 lira tutarındaki katılım payıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Savunma sanayii harcamalarına aktarılması beklenen ek kesinti için tepkiler giderek büyürken, AK Parti’nin tepkileri dikkate alarak düzenlemeyi yeniden değerlendireceği belirtildi.100 bin lira limit sınırının artırılması gündemde.

Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlardan alınacak 750 liralık ek ödemede 'geri adım' iddiası. Bir anda Türkiye'nin gündemine oturan yasa teklifiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. AK Parti tarafından hazırlanan söz konusu düzenlemeye tepkiler çığ gibi büyüdü. Bankaların müşteri hizmetleri adeta kilitlenirken, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek olan düzenleme öncesi vatandaşlar, kredi kartı limitlerini 99 bin TL'ye düşürmeye başladı.

AK PARTİ, TEPKİLER SONRASI YENİDEN DEĞERLENDİRECEK

Savunma sanayii harcamaları için kredi kartlarından 750 lira tutarında katılım payı kesilmesi teklifine tepkiler sürüyor. Toplumun geniş bir kesimi tarafından tepkiyle karşılanan söz konusu düzenlemenin ilgili maddesinin AK Parti tarafından yeniden değerlendirileceği öğrenildi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

"TEPKİLERİ GÖRÜYORUZ"

"TEPKİLERİ GÖRÜYORUZ"

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; AK Parti kaynakları “Şu anda Türkiye’de 126 milyon 450 bin adet kredi kartı var. Bu kartların 17,5 milyonunun limiti 100 bin ve üstü. Yıllık 13 milyar lira civarında bir kaynak bekleniyor. Yılda bir kere alınacak bu katılım payı, ayda 60 liraya denk geliyor. Savunma sanayiimizin harcamaları çok külfetli. Ama tepkileri de görüyoruz. Belki yeni bir değerlendirme yapılabilir” dedi.

100 BİN LİRA SINIRI DEĞİŞEBİLİR

100 BİN LİRA SINIRI DEĞİŞEBİLİR

Düzenlemeden tümden vazgeçmek yerine, 100 bin lira limit sınırının artırılabileceği seçeneğinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

EK VERGİ DÜZENLEMESİNDE NELER VAR?

EK VERGİ DÜZENLEMESİNDE NELER VAR?

AK Parti tarafından hazırlanıp Meclis'e sunulan ve bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi beklenen düzenlemeye göre; Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na (SSDF) aktarılmak üzere, tapu, araç alım-satımı, gelir vergisi beyannameleri, SGK prim bildirgeleri ve limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından katılım payı kesilmesi planlanıyor.

Teklif, SSDF’ye aktarılmak üzere vergi beyannameleri, sigorta prim bildirgelerindeki damga vergisi tutarı kadar, tapu ve kadastro işlemlerinden, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 lira pay kesilmesi öngörülüyor.

Noterdeki işlemlerden, taşınmaz satışlarında tapuda alınan bedel kadar, sıfır araçların tescil işlemlerinde 3 bin, ikinci el araçların her çeşit satış ve devirlerinde bin 500, noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde işlem başına 75 lira SSDF için katılım payı kesilmesi hükme bağlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
kredi kartı ak parti
En Çok Okunan Haberler
İzlanda deplasmanı büyüsünü sonunda bozduk

İzlanda deplasmanı büyüsünü sonunda bozduk

Müşteri gözlerine inanamadı: 'Halk sahip çıkıyor'

Müşteri gözlerine inanamadı: 'Halk sahip çıkıyor'

İstanbul'da filmleri aratmayan görüntüler! Çok sayıda polis aracı yolu kesti, böyle kaçmaya çalıştılar

İstanbul'da filmleri aratmayan görüntüler! Çok sayıda polis aracı yolu kesti, böyle kaçmaya çalıştılar

Destici'nin bankalara '99 bin TL' çağrısına Özgür Demirtaş'tan yorum geldi

Destici'nin bankalara '99 bin TL' çağrısına Özgür Demirtaş'tan yorum geldi

'Talep aşırı arttı' Rusya ve Almanya sıraya girdi...

'Talep aşırı arttı' Rusya ve Almanya sıraya girdi...

Tarlaya girince gözlerine inanamadı 'Daha önce hiç böyle olmadı'

Tarlaya girince gözlerine inanamadı 'Daha önce hiç böyle olmadı'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Camper'ın ikonik serisi Pelotas indirimlerinin bitmesine çok az kaldı

Camper'ın ikonik serisi Pelotas indirimlerinin bitmesine çok az kaldı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.