Kredi kartlarında 750 liralık ek vergi için geri adım! Tepkiler sonrası AK Parti harekete geçti: 100 bin lira sınırı değişebilir

Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlardan alınacak 750 liralık ek ödemede 'geri adım' iddiası. Bir anda Türkiye'nin gündemine oturan yasa teklifiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. AK Parti tarafından hazırlanan söz konusu düzenlemeye tepkiler çığ gibi büyüdü. Bankaların müşteri hizmetleri adeta kilitlenirken, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek olan düzenleme öncesi vatandaşlar, kredi kartı limitlerini 99 bin TL'ye düşürmeye başladı.

AK PARTİ, TEPKİLER SONRASI YENİDEN DEĞERLENDİRECEK

Savunma sanayii harcamaları için kredi kartlarından 750 lira tutarında katılım payı kesilmesi teklifine tepkiler sürüyor. Toplumun geniş bir kesimi tarafından tepkiyle karşılanan söz konusu düzenlemenin ilgili maddesinin AK Parti tarafından yeniden değerlendirileceği öğrenildi.