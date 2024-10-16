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Kredi ve kredi kartı borcu olana bankalardan 'yapılandırma' paketi! Başvuru için son tarih 27 Eylül! İşte 100 bin TL veya 50 bin TL'lik borcun ödeme planı...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
16.10.2024 07:49
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Merkez Bankası faizleri düşürmeden bankalardan kredi kartları ve ihtiyaç kredileri için 'yapılandırma' paketi geldi. Borçlarını ödemekte zorlananlar için yüzde 3.11 ile 60 ay vadeli yapılandırma seçeneği sunuldu. Uzmanlar bu oranın daha da düşebileceğini belirtirken, gözler ise özel bankalara çevrildi. Peki 100 bin TL veya 50 bin TL'lik borcunu yapılandıran bir vatandaşın aylık taksidi ve geri toplamda ödeyeceği tutar kaç TL olacak? İşte detaylar...

Borcu olanları yakından ilgilendiren bankaların yapılandırma paketiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Hem birikmiş ihtiyaç kredileri hem de kredi kartı borçları için yapılandırma fırsatı geldi. Tüketiciler için başlatılan yapılandırma kampanyalarında öncülüğü kamu bankaları yaparken, özel bankalarında önümüzdeki günlerde yapılandırma kampanyası yapması gündemde.

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60 AYA KADAR VADELENDİRİLİYOR

60 AYA KADAR VADELENDİRİLİYOR

Kamu bankalarının açıkladığı uygulamaya göre, kredi kartı ve ihtiyaç kredi borçlarını ödeyemeyenler toplam borcunu 60 aya kadar vadelendirebiliyor.

SON TARİH 27 EYLÜL

SON TARİH 27 EYLÜL

Yapılandırmada son başvuru tarihi ise 27 Eylül 2025.

3 kamu bankasında yapılandırılan tutar ise şimdiden 1,5 milyar TL'yi bulduğu belirtildi.

YAPILANDIRMADA FAİZ ORANI YÜZDE 3,11

YAPILANDIRMADA FAİZ ORANI YÜZDE 3,11

İhtiyaç kredi ve kredi kartı yapılandırması için faiz oranı yüzde 3,11. İlk bakışta yüksek gibi gözükse de uzmanlara göre bu oran düşebilir. Yani ödenecek borç da azalabilir.

ATV Haber'e yaptığı açıklamada söz konusu uygulamanın detaylarını anlatan Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör, şunları söyledi;

"BBDK'nın yaptığı düzenleme aslında vatandaşları rahatlattığı gibi bankaları da rahatlatan bir düzenleme. Takibe düşmüş tüketici borçlarının toplam tutarı 90 milyar TL'ye yakın. Özel bankalarda henüz uygulama başlamadı ama önümüdeki günlerde onlar da bu 60 ay vadelendirmeyi hayata geçireceklerdir."

Anahtar Kelimeler:
kredi kartı kredi kredi borcu
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