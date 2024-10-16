Kredi ve kredi kartı borcu olana bankalardan 'yapılandırma' paketi! Başvuru için son tarih 27 Eylül! İşte 100 bin TL veya 50 bin TL'lik borcun ödeme planı...

ATV Haber'e yaptığı açıklamada söz konusu uygulamanın detaylarını anlatan Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör, şunları söyledi;

"BBDK'nın yaptığı düzenleme aslında vatandaşları rahatlattığı gibi bankaları da rahatlatan bir düzenleme. Takibe düşmüş tüketici borçlarının toplam tutarı 90 milyar TL'ye yakın. Özel bankalarda henüz uygulama başlamadı ama önümüdeki günlerde onlar da bu 60 ay vadelendirmeyi hayata geçireceklerdir."

