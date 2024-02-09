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Kredilere yeni düzenleme sinyali! Kritik toplantıya Bakan Şimşek de katıldı... Dikkat çeken açıklama: Son dönemdeki gelişmeler...

09.02.2024 12:41 | Son Güncelleme:
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Kredi kartına taksit sınırlaması konuşulurken tüketici kredilerine de düzenleme mi geliyor? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi tüketi kredileri başta olmak üzere kredilerdeki son gelişmeleri ele aldı.

Döviz kurlarındaki artış, yüksek enflasyon nedeni kredi kartları harcamalarına yönelirken tüketici ve kredi kartına yeni düzenlemeler geleceği iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlık ettiği Finansal İstikrar Komitesi toplantısının gündeminde tüketici kredileri yer aldı.
Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Finansal İstikrar Komitesi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bugün yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, toplantıda, tüketici kredileri başta olmak üzere kredilerdeki son dönem gelişmeleri ve bu gelişmelerin finansal istikrara etkilerinin ele alındığı bildirildi.

Toplantıda bu konuda uygulanabilecek tedbirlerin de tartışıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kredi büyümesi ve kompozisyonunun finansal istikrarla uyumlu seyretmesi için atılması gereken adımlar detaylı olarak değerlendirilmiştir. Komite, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyümenin en önemli unsurlarından finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmektedir." 

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da dünkü enflasyon raporu sunumunda kredi kartlarına taksit sınırlama gelip gelmeyeceği sorusuna "Kredi kartlarında bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz." yanıtını vermiş ve çalışmaların sürdüğünü kaydetmişti.


(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek kredi kartı kredi Tüketici kredisi düzenleme
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