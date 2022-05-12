KRİPTO PARALAR DAHA DÜŞER Mİ? Kripto paralar neden çöktü? Kripto paralar ne zamana kadar düşecek?

Kripto paralardaki düşüş sürüyor. Bu durum sebebiyle Bitcoin, Luna Terra, Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi dijital paraları olan ve alım satım yapmak isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Peki Kripto paralar daha düşer mi? Kripto paralar neden çöktü, ne zamana kadar düşecek? Bitcoin ve Luna Terra da dahil olmak üzer konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...