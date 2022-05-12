KRİPTO PARALAR DAHA DÜŞER Mİ? Kripto paralar neden çöktü? Kripto paralar ne zamana kadar düşecek?

Kripto paralardaki düşüş sürüyor. Bu durum sebebiyle Bitcoin, Luna Terra, Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi dijital paraları olan ve alım satım yapmak isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Peki Kripto paralar daha düşer mi? Kripto paralar neden çöktü, ne zamana kadar düşecek? Bitcoin ve Luna Terra da dahil olmak üzer konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...
KRİPTO PARALAR DAHA DÜŞER Mİ?
Kripto paralardaki düşüşün, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (FED) parasal sıkılaşması, bu düşüşün en temel nedenlerinden biri olarak görülüyor. Kripto paralardaki düşüşün bir müddet daha süreceği öngörülüyor.
KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?
Parasal sıkılaşmanın en temel nedeni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve salgınla birlikte oluşan tedarik zincirinin getirdiği büyük enflasyondur.
Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle yasaklar sona ererken Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları ve bu savaş konusunda dünyanın 2 kutuba ayrılması enflasyonun yükselmesine neden oldu.
Amerika Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede faiz artırımı kararı kripto paralarda düşüşe yol açtı. Faiz artışı, dolarda artış yaşanmasına neden olurken, kripto paraların dolar karşısında değer kaybetmesine yol açtı.
Öte yandan son senelerin küresel anlamda en yüksek enflasyon rakamlarına ulaşıldı. Kripto paralardaki düşüşte bununda büyük etkisi yadsınamaz bir gerçek.
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