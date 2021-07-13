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Kurban Bayramı ikramiyeleri yattı mı? Emekliye 1100 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

13.07.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih merak ediliyor. Kurban Bayramı’na az bir zaman kala yılda iki defa her dini bayram öncesi yatan bayram ikramiyeleri de araştırma konusu oldu. Kurban Bayramı’ndan önce yatacağı bilinen ikramiyeler ile ilgili olarak binlerce kişi ‘Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?’ sorusunun yanıtını arıyor. Peki emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

İlk olarak 2018 yılında ödenmeye başlanan ikramiyeler, 3 senedir emeklilerin hesaplarına 1000 lira olarak yatırılıyordu. 2021 yılında ise yılda iki defa dini bayramlardan önce yatırılan emekli ikramiyelerine zam yapıldı. Bu kapsamda 2021 yılı Kurban Bayramı’nda emeklilerin hesaplarına zamlı fiyat olan 1100 TL ikramiye yatırılacak. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek?

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi araştırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise ikramiyelerin ödeneceği tarih ile ilgili olarak açıklamada bulundu.
Bakan Bilgin yaptığı açıklamada; ‘Bayram ikramiyeleri SSK emeklilerimize 13-14 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklilerimize de 16 Temmuz'da ödenecek’ dedi.
Buna göre emeklilere bayram ikramiyesi belirtilen tarihlerde 1100 TL olarak ödenecek.

Emekli zam farkı ne zaman verilecek?

Emekli zam farkı ne zaman verilecek?
Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin ise enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra Temmuz ayı farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz'da birlikte ödeneceği ifade edildi.
Bakan Bilgin, "Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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