Kurban Bayramı ikramiyeleri yattı mı? Emekliye 1100 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

İlk olarak 2018 yılında ödenmeye başlanan ikramiyeler, 3 senedir emeklilerin hesaplarına 1000 lira olarak yatırılıyordu. 2021 yılında ise yılda iki defa dini bayramlardan önce yatırılan emekli ikramiyelerine zam yapıldı. Bu kapsamda 2021 yılı Kurban Bayramı’nda emeklilerin hesaplarına zamlı fiyat olan 1100 TL ikramiye yatırılacak. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek?

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi araştırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise ikramiyelerin ödeneceği tarih ile ilgili olarak açıklamada bulundu.

Bakan Bilgin yaptığı açıklamada; ‘Bayram ikramiyeleri SSK emeklilerimize 13-14 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklilerimize de 16 Temmuz'da ödenecek’ dedi.

Buna göre emeklilere bayram ikramiyesi belirtilen tarihlerde 1100 TL olarak ödenecek.

Emekli zam farkı ne zaman verilecek? Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin ise enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra Temmuz ayı farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz'da birlikte ödeneceği ifade edildi.