Kuyumculara akın sonrası Darphane'de çift vardiya! 400 kilogram altın da yetmedi! Yeni altın üretim merkezi kuruldu

ABD'den gelen TÜFE ve ÜFE verilerinin ardından ons altında düşüş yaşanırken iç piyasada dolar destekli altın fiyatları rekor kırmaya devam etti. Yükselen altın fiyatları nedeniyle vatandaşlar kuyumcuların yolunu tutarken talep patlaması nedeniyle bazı kuyumcular altın bulmakta zorlandı. Darphane'de üretim 600 kilograma çıkarılırken Kartal'da yeni bir altın üretim merkezi de kuruldu.
Darphane Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hekim, "Talepleri karşılayacak şekilde tek vardiya çalışıp günlük 400 kilogram üretirken şu anda 2 vardiya çalışıyoruz. İki vardiya sabahtan gece 11'e kadar kesintisiz, sürekli bir çalışma var ve gece gündüz çalışıyoruz" dedi.
Altın fiyatlarındaki yükselmenin devam etmesi vatandaşın da altına olan talebini arttırdı. Birçok kuyumcu, altın bulmakta zorlandı. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, Cuma ve Cumartesi günleri darphanenin fazla mesai yaptığını ve Pazartesiden itibaren üretimde çift vardiya çalışmaya başladığını duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Darphane Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hekim, "Altın fiyatlarının artışı Türkiye'den bağımsız domestik marketlerden ziyade küresel marketlere bakmak lazım. O anlamda dünyada devam eden Rusya-Ukrayna krizi, İsrail'in Filistin'de uyguladığı katliamlarından sonra dünyada ortaya çıkan, Ortadoğu da ortaya çıkan bölgesel krizler etkileyen önemli faktörlerden" değerlendirmesini yaptı.
Hekim şunları kaydetti:
"Bunun dışında makroekonomik göstergeler, örneğin ABD Merkez Bankası (FED) Haziran ayında faizlerle ilgili bir indirime girecek olmasının beklentisi gibi faktörler uluslararası piyasalarda altının ons başına fiyatını ciddi anlamda yükseltiyor"
"Aslında fiyatlardaki dalgalanmalardan kaynaklı Cumhuriyet altınına bir talep artışı söz konusu. Fakat Darphane'de bir üretim durması söz konusu değil. Tam tersine üretimi arttırdık. Talepleri karşılayacak şekilde tek vardiya çalışıp günlük 400 kilogram üretirken şu anda 2 vardiya çalışıyoruz. Burası Beşiktaş'taki fabrikamız. Gördüğünüz gibi çok hummalı bir çalışmamız var. İki vardiya sabahtan gece 11'e kadar kesintisiz, sürekli bir çalışma var ve gece gündüz çalışıyoruz."
"CUMARTESİ DE TESLİMAT YAPIYORUZ"
"Normal şartlarda hafta sonu teslimatlar yapmıyorduk ama artık cumartesi günleri de teslimatlar yapıyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımızın ve kuyumcularımızın altına rahatlıkla erişebileceği hizmeti Darphane kesintisiz olarak üretmeye devam ediyor. Bir arz problemi yok. Fakat 3-5 günlük gecikmeler yaşanabiliyor. Bu da dediğim gibi çok da normal olmayan bir kısmı da spekülatif olan piyasadaki dalgalanmalardan kaynaklı talep artışı"
"Cumhuriyet altınları, özellikle altınların yeni tarihli basıldığı tarihlerde ziynet altınları için 1 Ocak, sikke altınlar içinde Cumhuriyetimizin kuruluş tarihi 29 Ekim'den bir gün sonra itibariyle yeni tarihli altınlar piyasaya çıkıyor ve talepler artıyor. Çünkü vatandaşlar yeni tarihli altınları almak istiyorlar. Biz 1 Ocak'tan sonra bu talep artışını her sene yaşarız, bu sene bir miktar daha fazla yaşanıyor talep artışı. Yine pandemi döneminde böyle bir talep artışı yaşamıştık. O dönem 3 vardiya çalışmıştık ve problemi çözmüştük."