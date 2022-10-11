FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. KYK kredi faizleri silinecek mi, ne zaman? Milyonlarca genci ilgilendiren kritik 'KYK kredi borçları' açıklaması!

KYK kredi faizleri silinecek mi, ne zaman? Milyonlarca genci ilgilendiren kritik 'KYK kredi borçları' açıklaması!

11.10.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK borçları konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin yaptığı duyuru sonrası son açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından yapıldı. "Sizlerin çok üzerinde durduğu, çok önemli bir düzenleme söz konusu." diyen Elitaş, konuya ilişkin detayları aktardı. Elitaş'ın açıklaması sonrası birçok kişi gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, KYK kredi faizleri silinecek mi, KYK faizleri ne zaman silinecek?

KYK borçları konusunda uzun süredir çok sayıda öğrencinin gündeminde yer alıyor. Torba yasa ile Meclis'e sunulan KYK borçları konusunda kritik açıklamalarda bulunuldu. KYK borcu bulunan kişiler, konuya ilişkin düzenlemeye yönelik araştırma yapıyor.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

KYK faizleri ile ilgili açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada "Sizlerin çok üzerinde durduğu, çok önemli bir düzenleme söz konusu. Öğrenim kredisinden yaklaşık 1 milyon 292 bin kişi almış. 26 bin kişi de katkı kredisi almış. KYK borçlarının faizlerini siliyoruz." ifadelerini kullandı.
2018'de öğrencilerin aylık 500 TL akldığını belirten Elitaş, "Bir sonraki yıl TÜFE ile güncelleştirilerek yeni yılın borcu hasıl oluyordu. 4 yıl boyunca bu sürekli yükseliyordu. Bu toplam 27.6 milyar liralık rakama ulaşmış." dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş bütün faizleri silip, ana para haline döndüreceklerini söyledi. Öğrenci kredilerinin hiçbir artışa tabi olmayacağını vurgulayan Elitaş, "Öğrenci 1 yıl daha ilave isteyebilir, 4 yıl olanlarda 4+2 yıllık sürede herhangi bir faiz artışı olmayacak." dedi.
Elitaş konuya ilişkin yaptığım açıklamayı şöyle sürdürdü:

"Öğrenci askere giderse askerlik süresinde de yine faiz işlemeyecek. Öğrenci 1 yıl daha ilave aldıktan sonra 3 kere üst üste daha erteleme imkanı olacak. Öğrenci kardeşlerimizin aldıkları kredi katkısını rahat bir şekilde ödeyebilmek için yapılmış, önemli bir düzenleme."

KYK BORÇLARI NE ZAMAN SİLİNECEK?

KYK BORÇLARI NE ZAMAN SİLİNECEK?
KYK borçlarına dair daha önce açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının geri ödenmesine yönelik düzenlemeye ilişkin Ekim ayını işaret edip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılır açılmaz torba yasa ile bu ve buna benzer alanları çözeceklerini vurgulamıştı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
kyk kredi kyk kredi faizi kyk kredi geri ödeme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fikirtepe'deki patlamaya ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama

Fikirtepe'deki patlamaya ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama

Bu para dudak uçuklatır! Uğurcan Çakır'a servet...

Bu para dudak uçuklatır! Uğurcan Çakır'a servet...

Asgari ücret zammı için 'kıdem' formülü

Asgari ücret zammı için 'kıdem' formülü

Kredi ile araba alacaklar dikkat! Faiz oranları ve koşullar...

Kredi ile araba alacaklar dikkat! Faiz oranları ve koşullar...

Bakan Bilgin'den 'asgari ücret 9 bin lira olacak' iddiasına yanıt

Bakan Bilgin'den 'asgari ücret 9 bin lira olacak' iddiasına yanıt

Fiyat artışı durmuyor! Akaryakıta bir zam daha

Fiyat artışı durmuyor! Akaryakıta bir zam daha

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.