KYK kredi faizleri silinecek mi, ne zaman? Milyonlarca genci ilgilendiren kritik 'KYK kredi borçları' açıklaması!

KYK borçları konusunda uzun süredir çok sayıda öğrencinin gündeminde yer alıyor. Torba yasa ile Meclis'e sunulan KYK borçları konusunda kritik açıklamalarda bulunuldu. KYK borcu bulunan kişiler, konuya ilişkin düzenlemeye yönelik araştırma yapıyor.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

KYK faizleri ile ilgili açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada "Sizlerin çok üzerinde durduğu, çok önemli bir düzenleme söz konusu. Öğrenim kredisinden yaklaşık 1 milyon 292 bin kişi almış. 26 bin kişi de katkı kredisi almış. KYK borçlarının faizlerini siliyoruz." ifadelerini kullandı.

2018'de öğrencilerin aylık 500 TL akldığını belirten Elitaş, "Bir sonraki yıl TÜFE ile güncelleştirilerek yeni yılın borcu hasıl oluyordu. 4 yıl boyunca bu sürekli yükseliyordu. Bu toplam 27.6 milyar liralık rakama ulaşmış." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş bütün faizleri silip, ana para haline döndüreceklerini söyledi. Öğrenci kredilerinin hiçbir artışa tabi olmayacağını vurgulayan Elitaş, "Öğrenci 1 yıl daha ilave isteyebilir, 4 yıl olanlarda 4+2 yıllık sürede herhangi bir faiz artışı olmayacak." dedi.

Elitaş konuya ilişkin yaptığım açıklamayı şöyle sürdürdü:



"Öğrenci askere giderse askerlik süresinde de yine faiz işlemeyecek. Öğrenci 1 yıl daha ilave aldıktan sonra 3 kere üst üste daha erteleme imkanı olacak. Öğrenci kardeşlerimizin aldıkları kredi katkısını rahat bir şekilde ödeyebilmek için yapılmış, önemli bir düzenleme."