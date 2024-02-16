Lahmacun efsanesi sona erdi! İnternetten siparişte artık zirvede başka bir lezzet var: Gece 12'den sonra patlama oluyor

Türk mutfağının dayanılmaz lezzetlerinden olan lahmacun artık Türkiye'de en çok sipariş edilen yemek değil. GetirYemek'in CEO'su Yasemin Şişik Çelikboy sektöre dair son verileri paylaştı. Dünyada giderek artan yemek siparişi sektörü büyürken Türkiye'deki bazı veriler de değişti. Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

