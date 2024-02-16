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Lahmacun efsanesi sona erdi! İnternetten siparişte artık zirvede başka bir lezzet var: Gece 12'den sonra patlama oluyor

16.02.2024 09:40 | Son Güncelleme:
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İnternetten yemek siparişi vermek artık kültürümüzün bir parçası oldu. Özellikle eve yorgun gelen çalışanlar ve bekarlar sıklıkla dışardan yemek siparişi veriyor. Yıllardır en çok sipariş edilen ürün lahmacundu. Artık zirvede başka bir lezzet yer alıyor, tavuk dürüm. Siparişlerin en çok verildiği saat ise şaşırtmadı.

Türk mutfağının dayanılmaz lezzetlerinden olan lahmacun artık Türkiye'de en çok sipariş edilen yemek değil. GetirYemek'in CEO'su Yasemin Şişik Çelikboy sektöre dair son verileri paylaştı. Dünyada giderek artan yemek siparişi sektörü büyürken Türkiye'deki bazı veriler de değişti. Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa

LAHMACUN TAHTTAN İNDİ

Mutfak kategorilerinde ilk sırada tavuklu ürünler yer alırken, onu sırasıyla dürüm, kahve ve içecek, döner ve burger izledi. Geçtiğimiz yıllarda en çok sipariş edilen yemek olan lahmacun, geçen sene yerini tavuk dönere bıraktı.

GECE DÜRÜM SİPARİŞLERİ DAHA FAZLA

GECE DÜRÜM SİPARİŞLERİ DAHA FAZLA

Siparişlerin yaklaşık yarısı akşam saat 6’dan sonra verilirken, son yıllarda öğleden sonra sipariş verme oranı ise artıyor.

Hafta sonu ortalama sipariş miktarı hafta içine göre yüzde 50’den daha fazla.

Saatlik kırılıma göre, gün içinde siparişlerde tavuk ilk sıradayken, gece 12’den sabah 6’ya kadar olan zamanda diliminde dürüm ilk sırada yer alıyor.

150 MİLYAR TL'Yİ GEÇMESİ BEKLENİYOR

150 MİLYAR TL'Yİ GEÇMESİ BEKLENİYOR

Online yemek teslimatı sektörüne 2019 yılında giren ve 60 binden fazla üye restoranı ile hizmet veren GetirYemek, geride kalan 5 yılda 10 kattan fazla büyüdü. Şirketin aktif kullanıcı sayısı her yıl yüzde 20 arttı. GetirYemek’in 5 yıllık performansı ve önümüzdeki dönem hedeflerini paylaşan CEO Yasemin Şişik Çelikboy, 2023’te dünyada 500 milyar dolar büyüklüğe ulaşan online yemek siparişi sektörünün Türkiye’de pazarın bu yıl 150 milyar TL’yi geçmesinin beklendiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Lahmacun sipariş tavuk döner
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