FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Lüks marketlerde 25 TL'ye satılıyor! Bedava dağıtsa da kimse toplamıyor 'Alın götürün diyorum...'

Lüks marketlerde 25 TL'ye satılıyor! Bedava dağıtsa da kimse toplamıyor 'Alın götürün diyorum...'

10.01.2024 14:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da tarla fiyatı 2 TL’ye kadar düşen ve lüks marketlerde 25 TL’yi bulan fiyatlarla satılan mandalina ağaç diplerinde çürümeye bırakıldı. Üreticiler, bedava dağıtsa da ürünleri toplayacak vatandaş bulamıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkım yaptığı Hatay’ın verimli topraklarında yetişen narenciyede bu yıl ürün bereketi yaşanıyor. Hasadın başlamasıyla birlikte mandalina fiyatı bahçede 2 TL’ye kadar düştü. Birçok üründe araya komisyoncuların girmesiyle bahçe fiyatıyla market fiyatında yaşanan fark mandalinayı da vurdu.

Keşfet

BAHÇEDE 2 TL'YE KADAR DÜŞTÜ, MARKETTE 25 TL

Büyükşehirlerde lüks marketlerde mandalina fiyatı 25 TL’ye kadar çıkarken, bu durumdan en olumsuz etkilenen de üreticiler oldu.

ÜRETİCİ BEDAVA DAĞITSA DA TOPLAYAN BULAMIYOR

ÜRETİCİ BEDAVA DAĞITSA DA TOPLAYAN BULAMIYOR

Türkiye’nin narenciye üretiminde önemli bir konuma sahip olan Hatay’ın Erzin ilçesinde üretici, narenciyeyi bedava dağıtsa da toplayan bulamıyor.

DALDA KALIRSA TEHLİKE

DALDA KALIRSA TEHLİKE

Narenciye üreticisi Sinan Bayraktaroğlu, ürünün dalda kalması durumunda ağacın önümüzdeki yıl ürün vermeyeceğine dikkat çekti.

Bayraktaroğlu, “Erzin’de narenciye üreticisi olarak perma perişanız. İç ve dış piyasada alıcı bulamayan mandalinayı, gördüğünüz gibi ağaç başında çürümeye terk ettik. 1 yıllık beklentimiz heba oldu gitti. Gübreye ve sulama suyuna vereceğimiz parayı bir taraf bırakalım, budanması, toprağın sürülmesi işçiye verdiğimiz para zarar üstüne zarar. Meyve ağaç başında kalsa seneye tutmaz. Tabana dökülse ağacın hastalanmasına neden olur." ifadelerini kullandı.

"BEDAVA ALIN GÖTÜRÜN DİYORUM, ONA DA GELEN YOK"

"BEDAVA ALIN GÖTÜRÜN DİYORUM, ONA DA GELEN YOK"

Bayraktaroğlu, "Bedava alın götürün diyorum ona da gelen yok. Yetkililer bir an önce bu olumsuzluğa çare bulması gerekiyor." şeklinde konuştu.

"ŞU ANA KADAR YÜZDE 50'Sİ TOPLANMADI, NE YAPACAĞIMIZI BİLEMİYORUZ"

"ŞU ANA KADAR YÜZDE 50'Sİ TOPLANMADI, NE YAPACAĞIMIZI BİLEMİYORUZ"

Bayraktaroğlu "Şu ana kadar, Erzin’deki narenciyenin yüzde 50’si toplanmadı ve ne yapacağımızı da bilemiyoruz. Narenciyeye güvenerek borçlandık, önümüzdeki yıl ise akıbetinin ne olacağı da bilinmiyor” dedi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
mandalina Hatay Bahçe market
En Çok Okunan Haberler
Kulisleri hareketlendiren iddia! 'Kabinede değişiklik olacak' Gidecek ismi de yerine gelecek olanı ayrı ayrı duyurdu…

Kulisleri hareketlendiren iddia! 'Kabinede değişiklik olacak' Gidecek ismi de yerine gelecek olanı ayrı ayrı duyurdu…

'Sanki büyülüyor insanları' O fenomen için şok iddia

'Sanki büyülüyor insanları' O fenomen için şok iddia

Saadet Partili belediyeden çalışanlarına yüzde 107,5 zam!

Saadet Partili belediyeden çalışanlarına yüzde 107,5 zam!

Faiz oranları ne olacak? Rakam ve tarih verdi: Yüzde 60...

Faiz oranları ne olacak? Rakam ve tarih verdi: Yüzde 60...

Vergisiz telefon almak isteyen öğrenciye 21 kuruşluk poşet şoku

Vergisiz telefon almak isteyen öğrenciye 21 kuruşluk poşet şoku

Kripto varlıklara ilişkin yasal düzenleme son aşamada

Kripto varlıklara ilişkin yasal düzenleme son aşamada

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.