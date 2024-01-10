Lüks marketlerde 25 TL'ye satılıyor! Bedava dağıtsa da kimse toplamıyor 'Alın götürün diyorum...'

DALDA KALIRSA TEHLİKE

Narenciye üreticisi Sinan Bayraktaroğlu, ürünün dalda kalması durumunda ağacın önümüzdeki yıl ürün vermeyeceğine dikkat çekti.

Bayraktaroğlu, “Erzin’de narenciye üreticisi olarak perma perişanız. İç ve dış piyasada alıcı bulamayan mandalinayı, gördüğünüz gibi ağaç başında çürümeye terk ettik. 1 yıllık beklentimiz heba oldu gitti. Gübreye ve sulama suyuna vereceğimiz parayı bir taraf bırakalım, budanması, toprağın sürülmesi işçiye verdiğimiz para zarar üstüne zarar. Meyve ağaç başında kalsa seneye tutmaz. Tabana dökülse ağacın hastalanmasına neden olur." ifadelerini kullandı.