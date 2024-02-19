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Maaş farkı eridi! ‘Aylık kazancım 60-70 bini buluyor’ dedi; Üniversite mezunları ise diploma yırtmaya başladı…

19.02.2024 08:00 | Son Güncelleme:
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Üniversiteliler ile ilkokul mezunlarının maaşları arasındaki fark eridi, makas kapandı. O dikkat çeken veri TÜİK'ten geldi. Buna göre 16 yıl önce neredeyse üç kata yaklaşan maaş farkı şimdi ne kadar oldu? Rakamlar duyan herkesi düşündürürken ilkokul mezunu vasıflı bir işçinin aylık kazandı aylık 60-70 bini buldu. Üniversite mezunları ise fabrikada işe girebilmek için diplomalarını yırttıklarını iddia etmeye başladı. İşte detaylar…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladı; 16 yılda üniversite ve ilkokul mezunları arasındaki makas daraldı. TÜİK, her 4 yılda bir duyurduğu kazanç yapısı verilerini açıkladı. Buna göre 2006 ile 2022 yılları arasında ilkokul mezunlarının Kazancı yüzde 987 oranında arttı ancak buna karşı üniversite mezunlarının aynı dönemdeki kazancı yüzde 622 arttı.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa

2006'da ilkokul mezunu ortalama 760 lira kazanırken üniversite mezunları 2 bin 88 lira kazanıyordu. aradaki fark neredeyse 3 katıydı. 2022 yılına gelindiğinde ise ilkokul mezununun kazancı 11 bin 143 liraya yükselirken üniversite mezunları 15 bin 70 lirada kaldı.

Yani fark yüzde 50’nin altına düştü. Aslında bu yılın yani 2024'ün verileri henüz ortada yok ama durumun pek de farklı olmadığını söyleyebiliriz. Asgari ücret 17 bin 2 lira ortalama üniversite mezunlarının bugünlerde maaşları ise 30 bin lira civarında.

Üniversite mezunları da artık okudukları okuldan çok kendilerine farklı bir meslek de edinmeye başladı. Üniversite mezunu olup da kazançları hakkında mutlu olmayan ya da henüz okuyan üniversiteli gençler Show Haber’e şu açıklamaları yaptı:

“Üniversite mezunuyum. Şu an bir gelirim yok nitelikli çalışanların bence emeği artık şey yapılmıyor değer görülmediğini düşünüyorum. Üniversite sayılarının artması üniversite mezunlarının artması ve iş imkanlarının az olması.”

‘FABRİKAYA GİREBİLMEK İÇİN DİPLOMALARINI YIRTIYORLAR’

‘FABRİKAYA GİREBİLMEK İÇİN DİPLOMALARINI YIRTIYORLAR’

“Benim birkaç arkadaşım fabrikaya girebilmek için diplomalarını yırtıyor. Yani bu duruma düştüler. Senin yerine bir başkasına alternatifini bulabilirim mantığında düşünceden dolayı ilerliyor. Bu arkadaşlarım falan da artık okulu bıraktı kendilerini böyle başka dallara falan yönlendiriyor”

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