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Maaşını PTT'den alanlar dikkat! Emekli promosyonunda SGK kapsama dahil etmemişti: Tek çare maaş taşıma

09.04.2024 07:51
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Emekli promosyonları güncelleme yapılarak 18 bin liraya kadar yükseldi. Kamu bankalarında ise rakam 12 bin TL! Ancak geçmiş yıllarda 19 banka ile anlaşma yapan Ssosyal Güvenlik Kurumu SGK’nin PTT’yi dahil etmemesi, maaşını PTT’den alan emeklileri banka değiştirmek zorunda bıraktı. İşte haberin detayları ile 2024 Nisan ayı itibarıyla en yüksek emekli promosyonu veren bankalar…

Emekli promosyon rakamları kamu bankaları için en düşük 8 en yüksek 12 bin lira olacak şekilde geçtiğimiz haftalarda güncellenmişti. Özel Bankalarda ise bu rakam son olarak 18 bin liraya kadar çıktı. Ancak maaşını PTT’den alan emekliler kapsam dışı kalarak 20 bin liraya dayanan emekli maaş promosyonundan faydalanamadılar.

SON GÜNCELLEME 2020 YILINDA

TELE 1'de yer alan haberde, yıllar önce 19 banka ile emekli promosyonu için masaya oturan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) promosyon kampanyasına PTT’yi dahil etmemişti. Kurum, son olarak 2020 yılında emeklilere yönelik bir promosyon kampanyası duyurmuş ve maaşını üç yıl boyunca aynı kurumdan alacağını taahhüt eden emeklilere, 3600 TL ödeme yapılacağını belirtmişti.

EMEKLİ PROMOSYONU ALMALARI İÇİN BANKA TAŞIMALARI GERKİYOR

Ancak yeni emekliler ilk maaşlarını eğer değişiklik talep etmezlerse PTT’den alıyor. Ayrıca ATM kullanmayı bilmeyen ve özellikle Anadolu’da yaşadığı yerin civarında yalnızca PTT bulunan emekliler maaşlarını buralardan çekiyor.

Söz konusu durumlar, promosyon ödemesi için başka bankalara maaş taşıma konusunu imkansız hale getirirken, eski yıllarda olduğu gibi PTT’den promosyon almak isteyen emekliler hükümete çağrıda bulunmaya devam ediyor.

Canlı Borsa

GÜNCEL EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONLARI (9 NİSAN 2024)

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Garanti BBVA'da emekli maaşı

  • 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL
  • 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL
  • 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL ve
  • 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL

tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2024

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2024

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 28 Mart – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emeklililer 15.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.

  • Net gelir /aylığın 9.999 TL ye kadar olması halinde 6.250 TL,
  • 10.000 TL – 14.999 TL arasında olması halinde 10.000 TL,
  • 15.000 TL – 19.999 TL arasında olması halinde 12.000 TL,
  • 20.000 TL ve üzerinde olması halinde 15.000 TL'dir.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON 2024

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON 2024

28 Mart – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

  • 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL
  • 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL
  • 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL
  • 20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL

YAPI KREDİ'DEN 18 TL'LİK PROMOSYON

YAPI KREDİ'DEN 18 TL'LİK PROMOSYON

Yapı Kredi'de tüm emeklilere 18.000 TL'ye kadar varan nakit emekli promosyon imkanı mevcut. 28 Mart – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 18.000 TL'ye varan nakit emekl, promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan bir aylık net geliri;

  • 9.999 TL'ye kadar olana 6.250 TL
  • 10.000 TL - 14.499 TL arasında olana 10.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999 TL arasında olana 12.500 TL
  • 20.000 TL' nin üzerinde olana 15.000 TL nakit emekli promosyonu ödeniyor.

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremine bağımsız 1.000 TL ek nakit ödül ödeniyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşı ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi imkanından faydalanabilecek. Banka promosyon ödemelerini 3 yıllık peşin yapıyor. Müşterilerinin 2022 yılına ilişkin devam eden emekli promosyon tutarlarını iade etmeden başvurularının alınabileceğini belirten banka, 2024 emekli promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarlarının da sistemsel olarak mahsup edildiğini de belirtiyor. Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar emekli promosyon ödemesinden faydalanabilmeleri için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
emekli promosyon
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