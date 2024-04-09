Maaşını PTT'den alanlar dikkat! Emekli promosyonunda SGK kapsama dahil etmemişti: Tek çare maaş taşıma

Emekli promosyon rakamları kamu bankaları için en düşük 8 en yüksek 12 bin lira olacak şekilde geçtiğimiz haftalarda güncellenmişti. Özel Bankalarda ise bu rakam son olarak 18 bin liraya kadar çıktı. Ancak maaşını PTT’den alan emekliler kapsam dışı kalarak 20 bin liraya dayanan emekli maaş promosyonundan faydalanamadılar.
TELE 1'de yer alan haberde, yıllar önce 19 banka ile emekli promosyonu için masaya oturan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) promosyon kampanyasına PTT’yi dahil etmemişti. Kurum, son olarak 2020 yılında emeklilere yönelik bir promosyon kampanyası duyurmuş ve maaşını üç yıl boyunca aynı kurumdan alacağını taahhüt eden emeklilere, 3600 TL ödeme yapılacağını belirtmişti.
Ancak yeni emekliler ilk maaşlarını eğer değişiklik talep etmezlerse PTT’den alıyor. Ayrıca ATM kullanmayı bilmeyen ve özellikle Anadolu’da yaşadığı yerin civarında yalnızca PTT bulunan emekliler maaşlarını buralardan çekiyor.
Söz konusu durumlar, promosyon ödemesi için başka bankalara maaş taşıma konusunu imkansız hale getirirken, eski yıllarda olduğu gibi PTT’den promosyon almak isteyen emekliler hükümete çağrıda bulunmaya devam ediyor.
Garanti BBVA'da emekli maaşı
tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 28 Mart – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emeklililer 15.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.
28 Mart – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.
Yapı Kredi'de tüm emeklilere 18.000 TL'ye kadar varan nakit emekli promosyon imkanı mevcut. 28 Mart – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 18.000 TL'ye varan nakit emekl, promosyon fırsatından yararlanabiliyor.
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan bir aylık net geliri;
Banka tarafından yapılan açıklamaya göre Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremine bağımsız 1.000 TL ek nakit ödül ödeniyor.
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşı ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi imkanından faydalanabilecek. Banka promosyon ödemelerini 3 yıllık peşin yapıyor. Müşterilerinin 2022 yılına ilişkin devam eden emekli promosyon tutarlarını iade etmeden başvurularının alınabileceğini belirten banka, 2024 emekli promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarlarının da sistemsel olarak mahsup edildiğini de belirtiyor. Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar emekli promosyon ödemesinden faydalanabilmeleri için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor.