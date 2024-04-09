Maaşını PTT'den alanlar dikkat! Emekli promosyonunda SGK kapsama dahil etmemişti: Tek çare maaş taşıma

Emekli promosyon rakamları kamu bankaları için en düşük 8 en yüksek 12 bin lira olacak şekilde geçtiğimiz haftalarda güncellenmişti. Özel Bankalarda ise bu rakam son olarak 18 bin liraya kadar çıktı. Ancak maaşını PTT’den alan emekliler kapsam dışı kalarak 20 bin liraya dayanan emekli maaş promosyonundan faydalanamadılar.

SON GÜNCELLEME 2020 YILINDA

TELE 1'de yer alan haberde, yıllar önce 19 banka ile emekli promosyonu için masaya oturan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) promosyon kampanyasına PTT’yi dahil etmemişti. Kurum, son olarak 2020 yılında emeklilere yönelik bir promosyon kampanyası duyurmuş ve maaşını üç yıl boyunca aynı kurumdan alacağını taahhüt eden emeklilere, 3600 TL ödeme yapılacağını belirtmişti.

EMEKLİ PROMOSYONU ALMALARI İÇİN BANKA TAŞIMALARI GERKİYOR

Ancak yeni emekliler ilk maaşlarını eğer değişiklik talep etmezlerse PTT’den alıyor. Ayrıca ATM kullanmayı bilmeyen ve özellikle Anadolu’da yaşadığı yerin civarında yalnızca PTT bulunan emekliler maaşlarını buralardan çekiyor.

Söz konusu durumlar, promosyon ödemesi için başka bankalara maaş taşıma konusunu imkansız hale getirirken, eski yıllarda olduğu gibi PTT’den promosyon almak isteyen emekliler hükümete çağrıda bulunmaya devam ediyor.



