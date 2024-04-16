Maliye harekete geçti! IBAN ödemeleri mercek altında: KDV ve ağır vergi cezası geliyor, mahkemeye sevk edilebilirsiniz!

İŞLETME SAHİPLERİ AKRABALARININ IBAN'LARINI KULLANMIŞ

Tolu şunları kaydetti:

"Ayrıca, IBAN’ların bir kısmının satışı yapan işletmeler adına, bir kısmının ise bu işletmelerde çalışan kişiler ile işletme sahiplerinin eş, dost ve akrabaları adına kayıtlı olduğu, bazı IBAN’ların ise başka şahıslardan kiralandığı anlaşıldı."