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Maliye harekete geçti! IBAN ödemeleri mercek altında: KDV ve ağır vergi cezası geliyor, mahkemeye sevk edilebilirsiniz!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.04.2024 10:42
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Maliye, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında harekete geçti. IBAN numaralarını kiraya verenlerin peşine düşüldü. Kiralık IBAN kullanan işletmeler vergi dairesine çağrılmaya başlandı.

IBAN'lar mercek altında... Yerel seçimler sonrası Maliye'nin çalışmaları hız kazandı. IBAN numaralarını kiraya veren, faturasız tahsilat yapanlara KDV ve vergi cezası uygulanacak. Bu yöntemi kullandığı belirlenen işletme sahipleri de vergi dairelerine çağrıldı. Bu kişiler MASAK mevzuatına aykırı bu işlemlerinden dolayı mahkemeye sevk edilebilirler.

Canlı Borsa

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, NTV'deki yazısında, "Maliye saha denetim çalışmaları sırasında, satışı yapılan mal ve hizmetlere ilişkin bedellerin kredi kartlarından ziyade yoğun bir şekilde IBAN yoluyla tahsil edildiğini tespit etti." ifadesini kullandı.

İŞLETME SAHİPLERİ AKRABALARININ IBAN'LARINI KULLANMIŞ

İŞLETME SAHİPLERİ AKRABALARININ IBAN'LARINI KULLANMIŞ

Tolu şunları kaydetti:

"Ayrıca, IBAN’ların bir kısmının satışı yapan işletmeler adına, bir kısmının ise bu işletmelerde çalışan kişiler ile işletme sahiplerinin eş, dost ve akrabaları adına kayıtlı olduğu, bazı IBAN’ların ise başka şahıslardan kiralandığı anlaşıldı."

IBAN HESAPLARINA YOĞUNLAŞILDI

IBAN HESAPLARINA YOĞUNLAŞILDI

Maliye, bankalardan veri merkezine gelen bilgilere çerçevesinde IBAN hesaplarına yoğunlaşarak, milyarlarca TL’yi bulduğu ifade edilen vergi kayıp ve kaçağını belirlemeye çalışıyor.

IBAN YOLUYLA TAHSİLAT YAPANLAR MALİYE'YE ÇAĞRILACAK

IBAN YOLUYLA TAHSİLAT YAPANLAR MALİYE'YE ÇAĞRILACAK

IBAN yoluyla tahsilat yaptıkları tespit edilen işletme sahipleri tek tek Maliye’ye çağrılarak izah istenecek, IBAN yoluyla yapılan tahsilatlar için fatura veya benzeri belge düzenleyip düzenlemedikleri sorulacak ve bu belgelerin ibrazı istenecek.

BELGE DÜZENLENMEMİŞSE KAYIT DIŞI SAYILACAK

BELGE DÜZENLENMEMİŞSE KAYIT DIŞI SAYILACAK

İşletme sahipleri bu tahsilatlar için fatura veya benzeri belge düzenlemişlerse herhangi bir sorun olmayacak. Düzenlememişlerse, bu satışlar kayıt dışı satış olarak kabul edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Maliye KDV vergi IBAN
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