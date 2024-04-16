Maliye harekete geçti! IBAN ödemeleri mercek altında: KDV ve ağır vergi cezası geliyor, mahkemeye sevk edilebilirsiniz!

IBAN'lar mercek altında... Yerel seçimler sonrası Maliye'nin çalışmaları hız kazandı. IBAN numaralarını kiraya veren, faturasız tahsilat yapanlara KDV ve vergi cezası uygulanacak. Bu yöntemi kullandığı belirlenen işletme sahipleri de vergi dairelerine çağrıldı. Bu kişiler MASAK mevzuatına aykırı bu işlemlerinden dolayı mahkemeye sevk edilebilirler.
Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, NTV'deki yazısında, "Maliye saha denetim çalışmaları sırasında, satışı yapılan mal ve hizmetlere ilişkin bedellerin kredi kartlarından ziyade yoğun bir şekilde IBAN yoluyla tahsil edildiğini tespit etti." ifadesini kullandı.
Tolu şunları kaydetti:
"Ayrıca, IBAN’ların bir kısmının satışı yapan işletmeler adına, bir kısmının ise bu işletmelerde çalışan kişiler ile işletme sahiplerinin eş, dost ve akrabaları adına kayıtlı olduğu, bazı IBAN’ların ise başka şahıslardan kiralandığı anlaşıldı."
Maliye, bankalardan veri merkezine gelen bilgilere çerçevesinde IBAN hesaplarına yoğunlaşarak, milyarlarca TL’yi bulduğu ifade edilen vergi kayıp ve kaçağını belirlemeye çalışıyor.
IBAN yoluyla tahsilat yaptıkları tespit edilen işletme sahipleri tek tek Maliye’ye çağrılarak izah istenecek, IBAN yoluyla yapılan tahsilatlar için fatura veya benzeri belge düzenleyip düzenlemedikleri sorulacak ve bu belgelerin ibrazı istenecek.
İşletme sahipleri bu tahsilatlar için fatura veya benzeri belge düzenlemişlerse herhangi bir sorun olmayacak. Düzenlememişlerse, bu satışlar kayıt dışı satış olarak kabul edilecek.