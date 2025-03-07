Marka marka duyurdular! Bakanlık listeyi güncelledi! Sucuk, baklava, zeytinyağı, peynir… Bu ürünlere dikkat!

Gıda ürünlerinde yapılan hilelere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor! Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen gıda ürünlerinin listesini güncelledi. Yeni listede yine tepki çeken ürünler yer aldı. 6 Mart 2025 tarihli güncellenen listede pek çok yeni marka ve üreticinin, tüketicilerin güvenini sarsan skandalları bir kez daha ortaya çıktı. Zeytinyağından sucuğa, peynirden baklavaya kadar birçok üründe hile yapıldığı belirlendi.

SUCUKTAN ‘TAVUK KAFASI VE SAKATAT’ ÇIKTI

Bakanlığın yaptığı laboratuvar analizleri, ısıl işlem görmüş sucuklarda ciddi usulsüzlüklerin yaşandığını ortaya koydu. Bazı sucuklarda tavuk kafası, sakatat (baş eti) ve mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi. Tüketicinin güvenini istismar eden bu uygulama, büyük tepki topladı.

BAKLAVADA FISTIK YERİNE AY ÇEKİRDEĞİ

Bakanlık denetimleri, fıstıklı baklava adı altında satılan bazı ürünlerde ciddi bir aldatmacayı ortaya çıkardı. Yapılan analizler sonucunda, baklavanın içine gerçek fıstık yerine ay çekirdeği konulduğu belirlendi. Tüketiciyi yanıltmaya yönelik bu girişim, sektör içinde de büyük yankı uyandırdı.

PEYNİRDE BİTKİSEL YAĞ HİLESİ

Süt ve süt ürünleri de hileden nasibini aldı. Denetimler sırasında, bazı taze kaşar peynirlerinin içine bitkisel yağ karıştırıldığı tespit edildi. Doğal ve kaliteli olması gereken ürünlerde yapılan bu tür hileler, tüketicilerin sağlığını tehdit ediyor.

ZEYTİNYAĞINDA DÜŞÜK KALİTE YAĞ KARIŞIMI

Bakanlığın ifşa listesinde en dikkat çeken ürünlerden biri de zeytinyağı oldu. Doğallığıyla bilinen zeytinyağına tohum yağları ve düşük kaliteli zeytinyağları karıştırıldığı belirlendi. Bu durum, hem kaliteyi düşürmekte hem de tüketiciyi yanıltarak büyük bir güven kaybına yol açmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığını tehdit eden gıda sahtekarlıklarına karşı mücadelesini sürdüreceğini belirterek, tüketicilere alışveriş yaparken dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır