FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Marka marka duyurdular! Bakanlık listeyi güncelledi! Sucuk, baklava, zeytinyağı, peynir… Bu ürünlere dikkat!

Marka marka duyurdular! Bakanlık listeyi güncelledi! Sucuk, baklava, zeytinyağı, peynir… Bu ürünlere dikkat!

07.03.2025 08:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gıda sahtekarlarının bir kez daha sınır tanımadıkları gözler önüne serildi. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmaları tek tek ifşa etti. Bazı sucuklarda tavuk kafası tespit edilirken, baklavada fıstık yerine ay çekirdeği kullanıldığı ortaya çıktı. Tüketicinin güvenini istismar eden bu ürünler yine büyük tepki topladı. İşte vatandaşı kandıran ve usulsüzlük yapan o firmalar...

Gıda ürünlerinde yapılan hilelere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor! Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen gıda ürünlerinin listesini güncelledi. Yeni listede yine tepki çeken ürünler yer aldı. 6 Mart 2025 tarihli güncellenen listede pek çok yeni marka ve üreticinin, tüketicilerin güvenini sarsan skandalları bir kez daha ortaya çıktı. Zeytinyağından sucuğa, peynirden baklavaya kadar birçok üründe hile yapıldığı belirlendi.

SUCUKTAN ‘TAVUK KAFASI VE SAKATAT’ ÇIKTI

Bakanlığın yaptığı laboratuvar analizleri, ısıl işlem görmüş sucuklarda ciddi usulsüzlüklerin yaşandığını ortaya koydu. Bazı sucuklarda tavuk kafası, sakatat (baş eti) ve mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi. Tüketicinin güvenini istismar eden bu uygulama, büyük tepki topladı.

2

BAKLAVADA FISTIK YERİNE AY ÇEKİRDEĞİ

Bakanlık denetimleri, fıstıklı baklava adı altında satılan bazı ürünlerde ciddi bir aldatmacayı ortaya çıkardı. Yapılan analizler sonucunda, baklavanın içine gerçek fıstık yerine ay çekirdeği konulduğu belirlendi. Tüketiciyi yanıltmaya yönelik bu girişim, sektör içinde de büyük yankı uyandırdı.

3

PEYNİRDE BİTKİSEL YAĞ HİLESİ

Süt ve süt ürünleri de hileden nasibini aldı. Denetimler sırasında, bazı taze kaşar peynirlerinin içine bitkisel yağ karıştırıldığı tespit edildi. Doğal ve kaliteli olması gereken ürünlerde yapılan bu tür hileler, tüketicilerin sağlığını tehdit ediyor.

ZEYTİNYAĞINDA DÜŞÜK KALİTE YAĞ KARIŞIMI

Bakanlığın ifşa listesinde en dikkat çeken ürünlerden biri de zeytinyağı oldu. Doğallığıyla bilinen zeytinyağına tohum yağları ve düşük kaliteli zeytinyağları karıştırıldığı belirlendi. Bu durum, hem kaliteyi düşürmekte hem de tüketiciyi yanıltarak büyük bir güven kaybına yol açmaktadır.

4

Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığını tehdit eden gıda sahtekarlıklarına karşı mücadelesini sürdüreceğini belirterek, tüketicilere alışveriş yaparken dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa

İŞTE BAKANLIĞIN LİSTESİNDEKİ O ÜRÜNLER

Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda hile ifşa Taklit Tağşiş Gıda Listesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mimar Ece Gürel hayatını kaybetti!

Mimar Ece Gürel hayatını kaybetti!

Yarışma programına katıldığı ortaya çıktı

Yarışma programına katıldığı ortaya çıktı

O yöneticiler tek tek denetlenecek, görevleri ise mevzuatta yazacak...

O yöneticiler tek tek denetlenecek, görevleri ise mevzuatta yazacak...

Rekor maaş promosyonu

Rekor maaş promosyonu

'Eski kiracı avantajı' tarih oldu! Yeni tutan ucuza oturuyor

'Eski kiracı avantajı' tarih oldu! Yeni tutan ucuza oturuyor

ABD'de Bitcoin rezervi için o hamle yapıldı

ABD'de Bitcoin rezervi için o hamle yapıldı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.