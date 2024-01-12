Masadaki formüller tek tek incelendi, emekliye oransal artış geliyor: Ek zam için düşünülen oran...

Emekli zammında ek artış için tüm gözler ek zamda...TÜİK'in milyonlarca memur ve emeklinin beklediği aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilerin açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin de zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklileri yeni yıl için yüzde 49,25 zamma hak kazanırken, işçi ve esnaf emeklileri için bu oran yüzde 37,57 olarak belirlendi. Emekliler seyyanen zam beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın masasında oransal zam var. Oransal zam için yüzde 45 düşünüldüğü konuşulurken kök maaşları 7 bin 500 TL'ye tamamlananlar için de ayrı çalışma yapıldığı belirtildi.

