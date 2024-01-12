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Masadaki formüller tek tek incelendi, emekliye oransal artış geliyor: Ek zam için düşünülen oran...

12.01.2024 08:03 | Son Güncelleme:
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TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da belli oldu. Memur ve SSK - Bağkur emeklileri arasında zam oranında makas açıldı. SSK ve Bağkur emeklileri için ek zam talebi için çalışma başlatıldı. Emekliler için zam yüzde kaç olacak?

Emekli zammında ek artış için tüm gözler ek zamda...TÜİK'in milyonlarca memur ve emeklinin beklediği aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilerin açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin de zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklileri yeni yıl için yüzde 49,25 zamma hak kazanırken, işçi ve esnaf emeklileri için bu oran yüzde 37,57 olarak belirlendi. Emekliler seyyanen zam beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın masasında oransal zam var. Oransal zam için yüzde 45 düşünüldüğü konuşulurken kök maaşları 7 bin 500 TL'ye tamamlananlar için de ayrı çalışma yapıldığı belirtildi.

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Ek zam için düşünülen oran...

MAAŞLARA ORANSAL ZAM YAPILACAK

MAAŞLARA ORANSAL ZAM YAPILACAK

SSK ve Bağkur emeklililerinin beklediği ek zam Kabine'ye geliyor. Çalışmanın devam ettiğini söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler maaşlara oransal artış yapılacağını duyurdu.

EK ZAM İÇİN AĞIR BASAN ORAN...

EK ZAM İÇİN AĞIR BASAN ORAN...

Düzenleme önümüzdeki hafta yapılacak Kabine toplantısında görüşüldükten sonra kanun teklifine eklenerek Meclis'e gönderilecek. Ek zam için masada ağır basan oranınsa yüzde 45 olduğu konuşuluyor.

3 HAFTAYA NETLEŞEBİLİR

3 HAFTAYA NETLEŞEBİLİR

AK Parti Grup Başkanvekili zamlara ilişkin olarak,"Çalışılıyor. Etki analizleri, bütçe imkanlarımız oransal manada artış değerlendirmesi önümüzdeki hafta değerlendirilir" dedi. Güler, "Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse Bakanlar Kurulu'nda değerlendirilir. Üçüncü haftamızda filan bunu da netleştirmiş oluruz." diye konuştu.

MASADAKİ FORMÜLLER TEK TEK İNCELENDİ

MASADAKİ FORMÜLLER TEK TEK İNCELENDİ

Masadaki formüller tek tek incelendi. Memur ve işçi emeklisi arasındaki zam farkının giderilmesi için oransal zamma karar verildi. Memur emeklileri yüzde 49,25 oranında zam aldı. SSK ve Bağkur emeklisi de yüzde 37,55'te kaldı

Hükümet aradaki yüzde farkı kapamak için düğmeye bastı. Ağırlık kazanan oran yüzde 44 civarında bir artış yapılması

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