Mehmet Şimşek'i kızdıran bankacı ortaya çıktı! Kredi kartı düzenlemesi için müşterilere atılan mesajlar ortalığı karıştırdı: "1 Nisan'dan sonra..."

Gazeteci Fuat Uğur, dün TV100'deki köşesinde seçime günler kala Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in çok sinirlendiği bir olayı gündeme getirmişti. Uğur'un iddiasına göre bir büyük kamu bankası, seçim öncesinde müşterilerine "1 Nisan 2024 tarihinden itibaren Bireysel Kredi Kartlarındaki taksit uygulamalarında güncelleme yapılacaktır. 31 Mart 2014 tarihine kadar güncel harcamalarınızı kampanya dahilinde taksitlendirebilirsiniz." şeklinde mesajlar göndermişti.
Uğur, söz konusu yazısında; atılan mesajlar üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çok sinirli bir şekilde o bankanın Genel Müdürünü arayarak “Bunu nasıl yaparsınız, daha henüz resmiyete dökülmemiş bir ve tam olarak kararlaştırılmamış bir tasarıyı karar olarak uygulamaya sokarsınız” diyerek tepki gösterdiğini yazdı.
Bankacının ismini vermeyen gazeteci Uğur'un bu iddiaları kısa sürede gündem yaratırken "Mehmet Şimşek’i sinirlendiren kamu bankası genel müdürü kim?’ sorularına neden olmuştu.
İddiaların gündem yaratmasının ardından Uğur, yazısında bahsettiği bankacının kendisini aradığını duyurdu. "Yazı yayınlandıktan sonra 'O bankanın Genel Müdürü benim' diyerek beni Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih aradı." diyen Uğur, yaptığı konuşmanın detaylarını tv100'deki bugünkü yazısında aktardı.
Peşin fiyatıyla taksitle alışveriş yapan 900 bine söz konusu mesajın gönderildiğini doğrulayan Üstünsalih, benzer mesajları diğer bankaların da gönderdiğini belirtti.
Şimşek'in kendisini arayarak sitem ettiğini de doğrulayan Üstünsalih, diğer bankalara da benzer telefonların gittiğini söyledi.