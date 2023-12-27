'Mehmet Şimşek'in sorunu bu...' diyerek vatandaşı uyardı! 'Piyasayı karıştıracaklar, iyi niyetliler kazıklanacak cinlikler çıkacak'

'VERGİDEN KAÇMAK İÇİN UĞRAŞANLAR HİLE YOLLAR BULACAK'

Bu satıcıdan ve alıcıdan eşit oranda alınacak bir vergi olduğu için kafa karışıklığı yaşanacak. Ben evi satanım, üçüncü evi alana sattığımda neden daha fazla vergi ödeyeyim. Bunlar başka cinlikleri çıkaracak. Piyasayı karıştıracaklar. İyi niyetli olanlar kazıklanacak. Vergiden kaçmak için uğraşanların hile yolları bulmasına zemin hazırlayabilir.'