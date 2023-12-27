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'Mehmet Şimşek'in sorunu bu...' diyerek vatandaşı uyardı! 'Piyasayı karıştıracaklar, iyi niyetliler kazıklanacak cinlikler çıkacak'

27.12.2023 09:35 | Son Güncelleme:
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Son dönemde en çok gündeme gelen bakanlardan biri Mehmet Şimşek! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçtiğimiz günlerde %25 kira sınırının kalkacağına yönelik sözler söylediği iddia edilmiş fakat bu iddia yalanlanmıştı. 2024 zamları öncesinde tapu harçları konusunda yeni bir atılım yapmak isteyen Şimşek, ikinci ve üçüncü evini alanlardan alınacak vergi miktarını artırma konusunda kararlı.

Gazeteci Fatih Altaylı da Mehmet Şimşek'in kafasındaki emlak vergisi ve tapu harcı standardını anlattı. Youtube kanalında gündemi değerlendiren Fatih Altaylı, yeni emlak vergisi sisteminin başka cinlikleri ortaya çıkaracağını, piyasanın karışacağını ve iyi niyetli olanların kazıklanacağını söyledi.

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Fatih Altaylı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki iletişim sorununa dikkat çekerken Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan örneklerinden yola çıktı. İşte Fatih Altaylı'nın gündem olan o sözleri...

'İYİ NİYETLİ OLANLAR KAZIKLANACAK' DİYEREK DUYURDU

'İYİ NİYETLİ OLANLAR KAZIKLANACAK' DİYEREK DUYURDU

'Mehmet Şimşek'in bir iletişim sorunu var, daha doğrusu Hazine ve Maliye Bakanlığının iletişim sorunu var. Açıklamalar doğru şekilde yapılmıyor. Hafize Gaye Erkan faciasında bunu yaşadık. Bakan Şimşek'in söylediği tam da bakanın söylediği değilmiş. Gazeteci Rahim Ak'tan anlıyoruz.

Rahim Ak aynı zamanda Vergi Konseyi üyesi. Hangi vergi nasıl olacak buradaki tartışmalar orada yapılıyor. Fena işler de çıkarmıyorlar. Rahim Ak şunu yazdı, 'Emlak vergilerinin artması söz konusu değil.'

TAPU HARÇLARINA ZAM GELİYOR! 'BİNDE 16'YA ÇIKABİLİR...'

TAPU HARÇLARINA ZAM GELİYOR! 'BİNDE 16'YA ÇIKABİLİR...'

Olan şu, tapu harçlarına zam geliyor! Binde dört olan tapu harcının binde ikisi malı alandan diğeri malı satandan alınıyor. İkinci konutu alıyorsanız tapu harcınız binde 8 olacak. Üçüncü evi alıyorsanız tapu harcınız binde 16 olacak.

'VERGİDEN KAÇMAK İÇİN UĞRAŞANLAR HİLE YOLLAR BULACAK'

'VERGİDEN KAÇMAK İÇİN UĞRAŞANLAR HİLE YOLLAR BULACAK'

Bu satıcıdan ve alıcıdan eşit oranda alınacak bir vergi olduğu için kafa karışıklığı yaşanacak. Ben evi satanım, üçüncü evi alana sattığımda neden daha fazla vergi ödeyeyim. Bunlar başka cinlikleri çıkaracak. Piyasayı karıştıracaklar. İyi niyetli olanlar kazıklanacak. Vergiden kaçmak için uğraşanların hile yolları bulmasına zemin hazırlayabilir.'

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Mehmet Şimşek
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