Memur ve emekli zammından sonra düğmeye basılıyor! 9 maddeli yeni düzenleme Bakan Işıkhan’ın masasında: Milyonlara erken emeklilik fırsatı

TOPLU SÖZLEŞME

Yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisi de maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde alınacak sonucu merakla bekleniyor. 2 yılda bir yapılan toplu sözleşme görüşmeleri bu yıl 1 Ağustos tarihi itibariye yapılacak. Kamu işvereni olarak bu toplantılara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı vedat Işıkhan başkanlık edecek. 2024 ve 2025 yıllarını kapsayacak toplu sözleşmede zam oranları ile mali ve sosyal haklar belirlenecek.