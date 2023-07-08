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  4. Memur ve emekli zammından sonra düğmeye basılıyor! 9 maddeli yeni düzenleme Bakan Işıkhan’ın masasında: Milyonlara erken emeklilik fırsatı

Memur ve emekli zammından sonra düğmeye basılıyor! 9 maddeli yeni düzenleme Bakan Işıkhan’ın masasında: Milyonlara erken emeklilik fırsatı

08.07.2023 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha geniş kapsamlı ikinci torba yasa için çalışmalar devam ediyor. Memur ve emekli zam oranlarının açıklanması ile 3600 ek göstergeden, taşerona kadroya, toplu sözleşmeden SSK Bağ-Kur prim eşitlemesine, farklı kurumlarda çalışanların 3.5 yıl kuralından kadınların erken emekliliğine kadar bir çok konu çözüme kavuşturuluyor. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedar Işıkhan'ın önündeki önemli dosyalar...

Memur ve emekli maaşı zammının belirlendiği ilk torba yasanın Meclis’ten geçmesinin ardından daha geniş kapsamlı ikinci bir torba yasa için adım atılıyor. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın masasında bekleyen çok sayıda dosya daha bulunuyor. Memurların 3600 ek gösterge artışından, SGK ve Bağ-Kur prim eşitlemesine, kadınların erken emekliliğinden, taşeron sorununa kadar bir çok konu bu ikinci torba yasada yer alacak.

3600 EK GÖSTERGE

3600 EK GÖSTERGE

Halihazırda yüzde 17,55’lik enflasyon farkının yanında 8077 TL seyyanen zammı hesaplarında görecek olan memurlar için bir düzenleme daha yapılacak. 4 meslek grubunu kapsayan 3600 ek göstergenin kapsamı genişletilerek birinci derecedeki tüm memurlar 3600 ek göstergeye dahil edilecek. Düzenlemeden ilk etapta 470 binin üzerinde memur yararlanacak.

TAŞERON KADRO BEKLİYOR

TAŞERON KADRO BEKLİYOR

Bakan Işıkhan ayrıca taşeronların kadroya geçmeleriyle ilgili çalışmayı da devam ettirecek. Yine SEçimlerden önce başlatılan bu çalışmaya göre kadro yasasından yararlanamayan taşeron işçilere yeni bir hak verilmesi gündeme gelecek.

TOPLU SÖZLEŞME

TOPLU SÖZLEŞME

Yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisi de maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde alınacak sonucu merakla bekleniyor. 2 yılda bir yapılan toplu sözleşme görüşmeleri bu yıl 1 Ağustos tarihi itibariye yapılacak. Kamu işvereni olarak bu toplantılara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı vedat Işıkhan başkanlık edecek. 2024 ve 2025 yıllarını kapsayacak toplu sözleşmede zam oranları ile mali ve sosyal haklar belirlenecek.

BAĞKUR PRİM DÜZENLEMESİ

BAĞKUR PRİM DÜZENLEMESİ

Bakan Işıkhan’ın önündeki en önemli konulardan bir tanesi ise prim eşitlemesi. Bağ-Kur ve SSK primleri 7200 günde eşitleniyor. Böylece Bağ-Kur'lu 1 milyon esnaf 9000 gün yerine 7.200 gün ile yani 5 yıl önce emekli olabilecek. Kapsamın belirlenmesinde esnafın yanında çalışan işçi sayısı basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi özelliklere bakılacak. Ancak kapsamın geniş tutularak tüm Bağ-Kurluları kapsaması da gündemde.

Yapılacak indirim, 8 Eylül 1999-30.01.2008 arası sigortalı olan Bağ-Kur'lularda gün sayısı şartı hem kadın hem erkeklerde 25 yıl yani 9 bin gün olarak belirlenmiş ancak yaş şartı kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 şartı ile uygulanmıştır. Yeni düzenleme böylece hem kadınlarda hem erkeklerde prim gün şartını 9000'den 7200'e çekecek. 7200 prim gününü tamamlayanlar sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı sağlıyorsa emekli olabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
emeklilik

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