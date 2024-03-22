Memur ve emeklilerin Temmuz hesabı başladı: Zamda gözler 3 Nisan'da!

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü mart ayında açıklanacak enflasyon rakamlarında. memur ve emekli maaş zamlarının belirlenmesinde büyük bir önemi olan enflasyon rakamları yakından takip ediliyor. Peki Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2024? Beklentiler neler?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı enflasyon verilerini 3 Nisan 2024 Perşembe günü saat 10.00'da açıklayacak.
Merkez Bankası,mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni geçtiğimiz hafta yayınladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 3,17 olan mart ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,43'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 42,96'dan yüzde 44,19'a yükseldi.
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,96 iken, bu anket döneminde yüzde 44,19 oldu.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,78 iken, bu anket döneminde yüzde 36,70 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,05 ve yüzde 22,67 olarak gerçekleşti.