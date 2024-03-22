Memur ve emeklilerin Temmuz hesabı başladı: Zamda gözler 3 Nisan'da!

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü mart ayında açıklanacak enflasyon rakamlarında. memur ve emekli maaş zamlarının belirlenmesinde büyük bir önemi olan enflasyon rakamları yakından takip ediliyor. Peki Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2024? Beklentiler neler?

